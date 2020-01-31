Банк «Открытие» запускает программу лояльности для компаний МСБ

31.01.2020 [Новости компаний]

Банк «Открытие» запускает программу лояльности «Деловой подход» с кэшбэком 5% для клиентов малого и среднего бизнеса. Оплачивая основные расходы виртуальной или «Универсальной» бизнес-картой, компании и индивидуальные предприниматели могут вернуть до 5% потраченных средств.

За операции по карте клиентам будут начисляться кэшбэк-бонусы, которые можно конвертировать по курсу 1 бонус = 1 рубль. При этом суммарная минимальная сумма транзакций для получения бонусов за месяц должна  быть не менее 15 тыс. рублей.

Повышенный кэшбэк 5% начисляется за оплату картой следующих бизнес-расходов:

∙           АЗС

∙           Фастфуды и рестораны

∙           Товары для дома и ремонта

1% кэшбэка начисляется за все остальные операции покупки*.

Подключение к программе лояльности  будет производиться автоматически с февраля 2020 года для всех клиентов, имеющих карту «Универсальная» и виртуальные карты Digital Business Card

«Программа лояльности «Деловой подход» - одно из самых выгодных предложений на рынке бизнес-карт. Повышенный кэшбэк предоставляется по наиболее востребованным категориям, при этом для его получения клиент может использовать одновременно и привычную бизнес-карту, и новую виртуальную карту Digital Business Card», - прокомментировал заместитель начальника отдела развития карточных продуктов банка «Открытие» Тимур Бедрединов.

*Есть операции-исключения, указанные в каталоге тарифов.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

Тэги: банки

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