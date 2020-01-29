Банк «Открытие» получил в 2019 году 44 млрд рублей чистой прибыли и нарастил все ключевые показатели бизнеса

Банк «Открытие» заработал по итогам прошлого года 44 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Активы банка за вычетом резерва выросли за год в 1,7 раза и превысили 2, 3 трлн рублей. Кредитная организация также существенно нарастила все ключевые показатели по всем видам бизнеса и свои доли на рынке.

В 2019 году банк «Открытие» увеличил розничный кредитный портфель на 83%, до 340 млрд рублей. Доля банка на российском рынке кредитования физлиц за год выросла более чем в полтора раза, до 1,9%. Выдача розничных кредитов увеличилась на 170%, до 234 млрд рублей.

Быстрыми темпами банк наращивал и корпоративное кредитование. В 2019 году он выдал на 213% корпоративных кредитов больше, чем в 2018 и довел объем выдач до 938 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель вырос за год на 56%, до 891 млрд рублей. Доля «Открытия» на рынке кредитов юрлицам выросла с 2 до 2,5%.

Банк и группа «Открытие» активно развивали в 2019 году инвестиционный бизнес. Банк вошел в топ-6 крупнейших организаторов размещения выпусков субфедеральных и муниципальных облигаций и в топ-7 организаторов размещения корпоративных облигаций. Кроме того, после значительного перерыва в 2019 году банк «Открытие» успешно разместил собственные облигации на 10 млрд рублей, причем спрос на них превысил объем выпуска в 4,5 раза.

Кредитная организация сохранила позиции среди лидеров российского private banking. Объем портфеля клиентов этого сегмента (инвестиции и сбережения) за год увеличился на 28% до 365 млрд рублей.

В кредитовании МСБ банк вошел в топ-5 по количеству клиентов. Доля банка в кредитовании малого и среднего бизнеса впервые в истории достигла 5,5%. С момента запуска программы кредитования МСБ банк выдал предприятиям этого сегмента 200 млрд рублей. Кредитный портфель МСБ за 2019 год вырос на 67% до 127 млрд рублей.

Банк «Открытие» провел масштабную трансформацию сети, полностью завершил интеграцию бизнеса бывшего «Бинбанка», довел число регионов присутствия до 73 и вошел в топ-5 по количеству региональных отделений. Собственная банкоматная сеть кредитной организации достигла 5 300 единиц, а вместе с банкоматами банков-партнеров—36 500.

Результатом масштабных инвестиций в технологическое развитие, составивших в 2019 году 19 млрд рублей, стало существенное снижение операционных издержек и устранение более 300 ИТ-систем, доставшихся банку «Открытие» в результате интеграции с группой бывшего Бинбанка. Из 546 таких систем осталось 215, а число процессинговых центров сократилось втрое – с 6 до 2.

Банк запустил новую рекламную кампанию с участием нового амбассадора —Василия «Басты» Вакуленко, что позволило за год на треть поднять спонтанное знание бренда «Открытие».

В планах кредитной организации на 2020 год—рост всех ключевых показателей бизнеса темпами выше рыночных. Розничное кредитование планируется увеличить на 46% и довести портфель почти до 500 млрд рублей, а число клиентов до 3,5 млн человек. Корпоративное кредитование должно вырасти на 38% (кредитный портфель превысит 1,2 трлн рублей), кредитование МСБ - на 90%.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие»: «Цель номер один для банка в 2020 году - подготовка к IPO, которое должно состояться в 2021 году. Эта работа уже ведется в тесном контакте с нашим акционером. Мы должны сделать банк максимально привлекательным как для клиентов, так и для потенциальных инвесторов--российских и иностранных. Для этого мы будем активно развивать все направления бизнеса, сохраняя статус универсального федерального банка и используя синергию с компаниями группы «Открытие». Устойчивая прибыль всех сегментов нашего бизнеса, внедрение самых современных финансовых технологий, повышение доступности финансовых услуг по всей России—вот наши ключевые задачи. У нас есть все необходимые человеческие и финансовые ресурсы, чтобы выполнить наши амбициозные стратегические задачи, сохранить и укрепить свои лидирующие позиции на российском банковском рынке».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.