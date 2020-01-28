Банк «Открытие» стал генеральным партнером Югорского лыжного марафона-2020

28.01.2020 [Новости компаний]

Восьмой Югорский лыжный марафон, генеральным партнером которого традиционно выступает банк «Открытие», в этом году состоится в Ханты-Мансийске 11 апреля. Для участников марафона организаторы - правительство Ханты-Мансийского автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерация лыжных гонок Югры – традиционно приготовили трассу для гонок на трех дистанциях протяженностью 5, 25 и 50 километров в пойме реки Горная.

Югорский лыжный марафон проводится с 2012 года правительством ХМАО, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок Югры и  банком «Открытие». Ежегодно на это спортивное событие собирается около 4000 российских и международных гостей и участников. В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта участников забега на 50 км – более 2,5 тыс. человек. По прогнозам организаторов, в этом году участие в забеге примут более 3 тыс. лыжников.

«Югорский лыжный марафон уже давно стал визитной карточкой  региона и  банка «Открытие». Мы видим, как из года в год растет количество участников гонки. Радует, что марафон привлекает внимание лыжников со всей России и из других стран. В этом году мы надеемся, что участников станет еще больше и будет настоящий спортивный праздник», - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.

«Аномально теплая зима в центральной части России и Европе привела к тому, что один за другим отменяются лыжные марафоны серии Russialoppet в Москве, Токсово, Германии. На тех гонках, которые все-таки удается провести, организаторы бьются за каждый квадратный метр лыжни. Тем ценнее и желаннее для любителей лыж становится усыпанный снегом Ханты-Мансийск с его богатыми спортивными традициями и опытом организации зимних стартов. Мы надеемся, что благодаря «дефициту снега» в этом году на старт Югорского лыжного марафона в Ханты-Мансийске выйдет еще больше участников из самых разных уголков России и мира», -  комментирует директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко.

По словам Виталия Мосунова, участие в Югорском лыжном марафоне в этом году планируют принять ведущие российские лыжники, члены сборной России.  Участие именитых лыжников, обладателей олимпийских наград, возможность любителей лыж посоревноваться со «звездами» было и остается одной из главных отличительных черт Югорского лыжного марафона.

Для болельщиков банк «Открытие» традиционно организует лаунж-зону с комфортной зоной шезлонгов, а также проведет автограф-сессии с известными лыжниками-участниками гонок.

Подробнее о марафоне можно узнать на сайте www.ugraloppet.ru О форме регистрации и размере регистрационного сбора будет объявлено дополнительно. 

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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