Банк «Открытие» стал спонсором трансляций на Первом канале чемпионатов Европы и мира 2020 по фигурному катанию

21.01.2020 [Новости компаний]

Банк «Открытие» выступит спонсором трансляций на Первом канале двух главных соревнований 2020 года по фигурному катанию – чемпионата Европы и мира.

Во время трансляции соревнований на Первом канале будут показаны новые рекламные ролики банка с участием амбассадора бренда «Открытие» Василия Вакуленко (Баста). Для банка спонсорство трансляции чемпионатов Европы и мира по фигурному катанию станет продолжением многолетнего сотрудничества с Первым каналом. Ранее четыре года подряд банк «Открытие» являлся спонсором Высшей лиги КВН.

В поддержку имиджевой кампании банка в конце января стартует совместный с порталом Sports.ru подкаст «Наша фигурка». Ведущий проекта — редактор Sports.ru Павел Копачев, а гости многочисленных выпусков — известные фигуристы, авторы и блогеры, пишущие про фигурное катание. Гостями первого сюжета станут авторы Sports.ru Иван Кузнецов и Полина Крутихина.

«Фигурное катание - один из самых популярных в России видов спорта. Наши фигуристы постоянно радуют нас успехами на крупнейших международных соревнованиях, миллионы россиян смотрят трансляции чемпионатов мира и Европы. Банк «Открытие», совместно с Первым каналом, рад предоставить им возможность увидеть прямую трансляцию этих знаковых спортивных событий», - прокомментировал Евгений Сидоров, руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие».

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 пройдет года с 20 по 26 января во втором по численности населения австрийском городе Граце, а первую трансляцию на Первом канале можно будет увидеть 22-го января, когда на лёд с короткой программой выйдут спортивные пары.

Чемпионат мира по фигурному катанию состоится с 16 по 22 марта 2020 года в одном из крупнейших канадских городов Монреаль на арене Белл-центр. 

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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