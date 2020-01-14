В Череповце родитель съел список очередности на запись детей в школу №41

14.01.2020 [Происшествия]

В очереди на запись детей в школу в Череповце отец одного из детей съел список очередности заявителей. Инцидент, как пишет «Медиацетр», произошел в школе № 41.

Очевидцы рассказывают, что 14 января мужчина уничтожил список, чтобы встать в очереди первым. Удалось ли ему записать ребёнка именно в эту школу, не известно. Запись в школы в Череповце стартовала 13 января.

В Вологде принимать заявления от родителей первоклассников школы начнут с 18 января. График приема заявлений образовательными учреждениями в разных микрорайонах опубликован на сайте управления образования.

 

Тэги: первоклассники

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