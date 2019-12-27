Более 150 вологжан открыли спецсчета эскроу

27.12.2019 [Новости компаний]
Более 150 вологжан открыли спецсчета эскроу

Главное изменение в законодательстве по строительству жилищных объектов этого года – введение счетов эскроу. Так, с 1 июля покупатели жилья перечисляют деньги не напрямую застройщику, а на спецсчета эскроу. Девелоперы эти деньги смогут получить только после того, как закончат строительство объекта, а для его реализации фирма обращается в банк и получает деньги на проектное финансирование. В Вологодской области Сбербанк уже начал заключать сделки с использованием эскроу-счетов, системой успели воспользоваться более 160 жителей региона.

- На сегодняшний день мы уже открыли порядка 160 эксроу-счетов по проектам трех застройщиков, с которыми мы работаем: два проекта в Вологде и один в Череповце. Эта схема финансирования в дальнейшем будет всё популярнее, - отмечает Сергей Нечаев, управляющий Вологодским отделением ПАО Сбербанк.

Новые правила призваны обезопасить покупателей жилья от недостроенных объектов. Понятие «обманутый дольщик» уходит в прошлое.

Средний размер ипотечного кредита, выданного Сбербанком в Вологодской области в 2019 году, составляет 1 млн 335 тысяч рублей. При этом по данным специалистов банка, жители региона чаще оформляли жилищный кредит для покупки жилья на вторичном рынке, чем для покупки нового жилья.

В целом же, около 27 млрд рублей кредитов выдал жителям Вологодской области в 2019 году Сбербанк. В основном, это потребительские и ипотечные кредиты.

- Если говорить о потребительских кредитах, то в  этом году мы выдали рекордные 18,5 млрд рублей, это внушительная цифра. На 35% по сравнению с прошлым годом вырос объем выдачи кредитов, - рассказал журналистам Сергей Нечаев.

Одно из новшеств 2019 года – любой клиент банка, даже если он раньше не был заемщиком, может узнать, какую сумму потребительского кредита ему готовы одобрить через систему Сбербанк Онлайн.

 

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