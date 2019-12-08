Грандиозная меховая ярмарка от производителя пройдёт в Вологде

Исполнение самых заветных мечтаний и желаний возможно на выставке-распродаже в Вологде, где представлены в широчайшем ассортименте изделия «Кировской меховой фабрики».

9 декабря, Дворец Спорта "Вологда", улица Маршала Конева, 2в

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«Кировская меховая фабрика» рада представить сказочный ассортимент самых разнообразных изделий из меха норки, лисы, нутрии, мутона, орилага, блюфроста. Посетив выставку, уйти без покупки не получится: настолько все модели хороши собой!

«Кировская меховая фабрика» – это не просто мощности по пошиву изделий, это и собственные зверохозяйства, дизайнерский отдел, специалисты которого разрабатывают модели с учетом особенностей того или иного материала, это и цеха по выделке и покраске меха.

Получается полностью замкнутый цикл по производству меховых изделий, значит, нет месту посредникам с накруткой стоимости, на выходе – качественные изделия по доступной цене:

Норка будет представлена покупателям в самом большом ассортименте всевозможных расцветок, фасонов, кроя. Покупателей ждёт ряд новинок к сезону 2019/20 от кировских мастеров, а также модели шуб уже ставшие классикой меховой моды.

• Мутоновые шубки коллекции «Флора» - идеальный вариант с бюджетной стоимостью. Мутон или мех стриженой овечки очень теплый, плотный, с роскошной фактурой. В плане расцветок предлагается несколько вариантов. Это и графит, и черный, и кофейный, и бежевый, и молочный. Шубки А-силуэта длиной до колена и середины бедра с оригинально скроенным капюшоном, который можно выложить как воротник, подойдут представительницам прекрасного пола с любым типом фигуры;

• Нутрия как недорогая, но очень качественная альтернатива норке. Да - да, это, правда, если речь идет о стриженой нутрии. Мех после обработки становится очень мягким, так как состригаются грубые и жесткие остины, подпушек раскрывается на все 100%, при этом природный блеск остаётся.