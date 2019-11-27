Банк «Открытие» в разы увеличил бизнес в Санкт-Петербурге

27.11.2019 [Новости компаний]

По итогам 9 месяцев 2019 года кредитный портфель Северо-Западного филиала банка «Открытие» превысил отметку в 61,6 млрд рублей, увеличившись с начала года в два раза, а по сравнению с началом октября 2018 года – и вовсе в 3,3 раза. Это произошло благодаря активизации «Открытия» как в сфере розничных банковских услуг, так и в сфере обслуживания малого, среднего и крупного корпоративного бизнеса.

Так, по итогам трех кварталов 2019 года Северо-Западный филиал банка «Открытие» выдал розничных кредитов на сумму более 15,8 млрд рублей, увеличив этот показатель по сравнению с результатом в 5,1 млрд рублей за аналогичный период прошлого года в 3 раза.

Вложения банка в бизнес индивидуальных предпринимателей и малых предприятий Санкт-Петербурга и Ленобласти с начала года превысили 6,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с январем-сентябрем 2018 года в 3,7 раза.

По линии корпоративно-инвестиционного бизнеса банк «Открытие» по итогам трех кварталов выдал в Санкт-Петербурге кредитов и гарантий на сумму в 27,5 млрд рублей, тогда как по итогам 9 месяцев прошлого года в этой сфере демонстрировал нулевую активность.

«Уже по итогам 2019 года «Открытие» в Петербурге вплотную подойдет к отметкам в 100 млрд. рублей активов и 100 млрд. рублей привлеченных средств физических лиц. Это важный маркер, поскольку лишь малое число банков имеет в городе такой масштабный бизнес, – заявил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Сбалансированная и активная работа в основных сегментах банковского рынка позволила нам удвоить свой финансовый результат. Этот год мы планируем завершить на отметке 3 млрд. рублей, удвоив прибыль в сравнении с 2018 годом, что свидетельствует об успешной организации всей нашей бизнес-модели».

Банк «Открытие» — надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В школе № 3 Вологды нескольких учеников не пустили на открытый урок
Житель Череповца доказал свое право на установку счетчиков тепла в квартире
В Вологде на улице Молодежной ночью подожгли «Тойоту Прадо»
Жители затопленных деревень в Вологодском районе обвиняют областные власти в неготовности к ЧС
Мужчина погиб в столкновении фуры и легкового авто на трассе под Вологдой
Госзакупки губернаторских подарков для вологодских первоклассников были проведены с нарушениями
«Ребенок начинает понимать, что оценка - это ни о чём». Вологжане рассказывают о семейном образовании
Сроки капремонта моста через Шограш в Вологде снова перенесли
Из-за ажиотажа в регионах РФ введение нового порядка медосмотра для водителей пока отложили
Международный фестиваль эротического кино пройдет в Вологде
26.11.2019 [Общество]

Череповчанка перевела 125 тысяч рублей мошенникам, обещавшим выплатить ей компенсацию за БАДы

573
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские ученые выиграли грант в 1,8 млн рублей на испытания кормовой добавки для телят
Открытие филиала детской поликлиники № 3 в Вологде опять отложили
Два билета на новый спектакль Вологодского драмтеатра «Жизнь Человека» можно купить по цене одного
Об истории кофеен в Вологде расскажут на экскурсии 30 ноября
Банк «Открытие» в разы увеличил бизнес в Санкт-Петербурге
В Бабушкинском районе спасли мужчину, который сутки провел в лесу со сломанной ногой
В Устюжне водитель «Нивы» сбил пьяную велосипедистку
 


25.11.2019 [Общество]

«Ребенок начинает понимать, что оценка - это ни о чём». Вологжане рассказывают о семейном образовании

3414
0
27.11.2019 [БлогоVO]

Пишите в личку

61
0
25.11.2019 [Обзор Прессы]

Заметки после кругосветки: череповецкие путешественницы о ценах, иностранцах и рае на земле

715
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика