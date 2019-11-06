Один из крупнейших производителей хлебобулочной продукции в нашем регионе – Вологодский хлебокомбинат – продолжает традиции русских хлебопеков.

Предприятие известно тем, что использует опарную технологию при выработке ржаных и ржано-пшеничных сортов хлеба. Для этого от теста до готового продукта проходит шестичасовой процесс, во время которого естественным путем, без применения пищевой химии, ускорителей и улучшителей, формируются вкус и аромат, полезные свойства будущего хлеба. Известно, что за счет хлеба организм человека на 50 процентов удовлетворяет потребность в витаминах группы В: тиамине (В1), рибофлавине (В2) и никотиновой кислоте (РР). В нем содержится калий, фосфор, сера, магний; в несколько меньших количествах - хлор, кальций, натрий, кремний и в небольших количествах другие элементы.

На предприятии, как и прежде, применяется опарная технология тестоведения, благодаря которой продукция имеет более высокое качество (эластичный мякиш с равномерно развитой пористостью, выраженным вкусом и ароматом) и не случайно пользуется спросом у покупателей.

Советские ГОСТы 1986-88 годов – своего рода визитная карточка Вологодского хлебокомбината. Здесь не используют сомнительные рецептуры, например, с добавлением искусственных улучшителей, не применяют и отбеливание муки, чтобы, к примеру, сделать из низкопробной «сортовую». В состав продукции, как и три десятилетия назад, входит только натуральное качественное сырье: ржаная обдирная и пшеничная мука, подсолнечное масло, хлебопекарные дрожжи, соль поваренная пищевая, сахар белый, питьевая вода и др. Жесткие стандарты в области качества обеспечивают высокую питательную ценность хлеба, его пищевую безопасность.

– На сегодняшний день имеются трудности с ржаной обдирной мукой из-за неурожая, зерно подвымокло, – объясняет генеральный директор Владимир Иванович Малек, - год выдался неурожайным на зерно ржи во многих регионах, где в основном произрастает рожь. Цена на ржаную муку растет ежемесячно. И на рынке много ржи с низкими хлебопекарными показателями. Зерно, а следовательно, ржано-обдирная мука из него, получились не очень хорошего качества, мало пригодны для хлебопечения. Но, тем не менее, Вологодский хлебокомбинат закупает качественную муку с хорошими хлебопекарными показателями.

Питательная ценность хлеба закладывается на начальной мукомольной стадии. Перед подачей в производство муку подвергают обработке, которая заключается в подсортировке отдельных партий, просеивании и магнитной очистке. Ушли в прошлое хранение и перевозка муки в мешках, им на смену пришел современный, безопасный бестарный способ – механизированный и автоматизированный, позволяющий перемещать муку за счет подачи сжатого воздуха, который дополнительно ее разрыхляет и аэрирует.

Пшеничная мука, богатая белками, образующими клейковину, дает хлеб наилучшего качества, вкусный и хорошо усваиваемый. По питательной ценности ей несколько уступает ржаная мука – с невысокой калорийностью, однако с содержанием большого количества витаминов и минеральных веществ. Ржаной хлеб со специфическим нежно-кисловатым вкусом по составу и свойствам гармонично дополняет хлебобулочные изделия из пшеничной муки. Все сырье, поступающее на производство, в обязательном порядке декларировано. Производственная лаборатория осуществляет контроль на всех стадиях производства, следит за выполнением требований нормативно-технической документации. На предприятии внедрена международная система менеджмента безопасности пищевой продукции ИСО 22000-2015.

Вологодские хлебопеки постоянно работают над расширением ассортимента. В продаже появляются новые сорта ржано-пшеничного хлеба, батоны, мелкоштучная сдобная продукция, торты, пирожные, зефиры и другие сладости, а также линейка функциональных хлебов «Здоровое питание» с добавлением семян, различных зерновых культур и сухофруктов. По-прежнему лидирующие позиции занимают классические сорта – полюбившийся вологжанам хлеб «Дарницкий», батон «Нарезной», ГОСТовский продукт, привычный, повседневный, вкусный и полезный!

К новинкам нынешнего года можно отнести целый ряд изделий. Это хлеб «Тонкая талия» - уникальный хлеб, выпекаемый из теста на основе пророщенного зерна пшеницы и овсяной муки с добавлением пшеничных отрубей, семян подсолнечника, льна и тыквы. Хлеб заварной «Клюквенный» - ржано-пшеничный заварной хлеб с высоким содержанием ягод клюквы. Он отличается выраженным вкусом и ароматом, присущим заварным сортам. У него сладковатый вкус, получаемый за счет осахаривания заварки, который хорошо сочетается с легкой кислинкой клюквы. Покупатели по достоинству оценили хлеб «Белорусский» - ароматный ржано-пшеничный хлеб с нежным мякишем. Его насыщенный вкус образуется при длительном технологическом процессе и благодаря входящим в состав хлеба картофельным хлопьям и тмину. Еще одна новинка – хлеб «Ржаное чудо». Это заварной хлеб с ягодами клюквы и семенами подсолнечника.

Возобновляется выпуск лепёшки с яйцом – мягкой, воздушной, очень питательной. Она отлично подходит не только для завтраков, но и легких перекусов. В фирменных магазинах Вологодского хлебокомбината уже появились вкуснейшие сдоба малиновая с малиново-яблочной начинкой, посыпанная сахарной пудрой, слойка с курицей и грибами – пикантная слоечка с начинкой на основе курицы и грибов.

Разрабатываются новые торты, в частности, в магазины Вологодского хлебокомбината вот-вот поступит великолепный торт «Шоколадный» с черносливом. Это шоколадный торт, промоченный сахарным сиропом с добавлением водки и рома, коржи которого соединены кремом с черносливом и отделаны кремом на основе сгущенного вареного молока. Торт оригинально украшен стружкой из шоколадной глазури, обжаренным арахисом и черносливом!

В разработке у технологической службы находится серия рыбников и пирожков с рыбой. Также ведутся работы по обновлению десертов, заварных эклеров, тортов, печенья, зефира и рахат-лукума.

В последнее время популярными у вологжан становятся хлебобулочные изделия, традиционно выпекаемые в других регионах. В этой связи на Вологодском хлебокомбинате был открыт цех по производству лаваша «Армянский» и роллов пшеничных. Установлено специализированное оборудование, отработана технология, получена декларация о соответствии на продукцию. Для производства этих изделий также идёт качественное сырьё, контроль в цехе осуществляется по программе производственного контроля, обеспечивающего качество и безопасность.

Недавно предприятие вышло на федеральный уровень в смотре-конкурсе «100 лучших товаров России». Итоги конкурса подведены, в ближайшее время Вологодский хлебокомбинат примет участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню качества, где будут вручены награды. – Наша задача, – подчеркивает Владимир Иванович, – работать на благо вологжан и жителей области. Выпускать такую продукцию, которая найдет место в каждом доме, у людей самого разного достатка, самых разных вкусов. Мы делаем все возможное, чтобы наши покупатели получали вкусный, полноценный, полезный для здоровья продукт