Банк «Открытие» расширяет возможности дистанционного банковского обслуживания

31.10.2019 [Новости компаний]

Банк «Открытие» расширил функционал интернет-банка «Открытие Online» и мобильного приложения для физических лиц. Теперь пользователи систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «Открытия» смогут оплатить услуги с  помощью QR-кодов, а также сформировать необходимые справки и выписки online.

Возможность оплаты услуг по QR-коду позволяет моментально перевести деньги провайдеру сервиса в адрес поставщика услуг, не тратя время на заполнение реквизитов получателя платежа. Еще одной новой опцией, которая позволяет клиентам экономить время и силы, является возможность сформировать онлайн о доступном остатке и движении денежных средств на счетах на русском и английском языках, которые можно предоставить по требованию, например, в консульства иностранных государств для получения визы. При этом приходить в отделение банка для этого, теперь не потребуется.

Кроме того, в разделе программы лояльности «Друг» появилась новая вкладка «Статус выполнения условий». С помощью счетчиков, находящихся в этой вкладке, можно отследить, сколько бонусов будет зачислено в конце месяца и какие условия выполнены для получения максимального кэшбека, а именно:

  • на какую еще сумму нужно совершить покупки по картам;
  • на какую сумму осталось оплатить услуги в мобильном и/или интернет-банке;
  • выполнено ли условие по ежедневному минимальному остатку на карте/погашена ли задолженность по кредитной карте минимальным платежом.
  •  

«Наша задача – сделать общение клиентов с банком максимально простым и дружелюбным, - говорит Александр Пятигорский, директор департамента Digital банка «Открытие». – Мы постоянно улучшаем интерфейс и расширяем функционал наших сервисов ДБО, что позволяет пользователям реализовывать большинство своих ежедневных финансовых потребностей в любую минуту из любой точки планеты». 

«Основой развития долгосрочных отношений с клиентом является удобство совершения платежей и других ежедневных операций. Особенно это важно, когда речь идет о таких операциях, как бюджетные платежи, которые требуют заполнения большого количества реквизитов. Благодаря запуску сервиса оплаты с помощью QR-кодов, все реквизиты платежа заполняются автоматически, так сложная операция становится простой и удобной» - пояснил Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие».

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Региональная сеть банка насчитывает около 750 офисов в 262 городах 71 региона страны. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей. «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса.

 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Владелец мешающего жильцам бара на улице Возрождения в Вологде угрожал себя сжечь
В Великом Устюге предпринимателю, работавшему на благоустройстве набережной, задолжали 2,5 млн рублей
Вадим Германов рекомендован на пост мэра Череповца
На генплане Вологды не оказалось планируемого детсада на улице Ярославской
Глава Белозерска попросил священника провести молебен на месте ЧП со скважиной
Крокодил, попавший в ДТП, временно живет в квартире жителя Вологды
В Череповце умер Сергей Журавлев, который провел несколько дней в инвалидной коляске один дома
Суд отказал прокурору, требовавшему провести третью экспертизу по делу вологодского врача Алексея Смирнова
В Вологодской области обещают снизить транспортный налог на маломощные автомобили
В Великом Устюге откроется выставка новогодних открыток XX века
31.10.2019 [Общество]

Обещанный ремонт дороги на улице Ершовской в Вологде не будет проведен в 2019 году

261
0
31.10.2019 [Общество]

В микрорайоне Лукьяново в Вологде из-за нарушений в системе водоотвода топит дачные участки и дома

325
0
30.10.2019 [Общество]

ФОК в Тоншалово, который собирались строить 10 лет назад, выдают за поручение губернатора

952
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пенсионера, который вышел из автобуса на незнакомой ему остановке в Вологде, нашли погибшим
Суд оштрафовал «Магистраль» на 50 000 рублей из-за завышенной отметки бетонирования набережной
Банк «Открытие» расширяет возможности дистанционного банковского обслуживания
Обещанный ремонт дороги на улице Ершовской в Вологде не будет проведен в 2019 году
В микрорайоне Лукьяново в Вологде из-за нарушений в системе водоотвода топит дачные участки и дома
67% расходов бюджета Вологодской области в 2020 году направят на решение социальных задач
Череповецкий гроссмейстер Вадим Моисеенко завоевал серебро всероссийских соревнований
 


28.10.2019 [Общество]

Куда уходит и кем используется имущество обанкротившейся «Стройиндустрии»?

1739
0
31.10.2019 [БлогоVO]

«Вы за мной?»

3
0
27.10.2019 [Обзор Прессы]

И добивал одиночными выстрелами. 20-летний срочник расстрелял сослуживцев, восемь погибли.

1285
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика