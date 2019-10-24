Банк «Открытие» и Федеральная таможенная служба договорились о сотрудничестве

24.10.2019 [Новости компаний]

В рамках Международного таможенного форума в Москве банк «Открытие» и Федеральная таможенная служба заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали руководитель ФТС Владимир Булавин и президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Кредитная организация совместно с ФТС планирует расширять сотрудничество в рамках проекта платежной системы «Таможенная карта», предназначенной для участников внешнеэкономической деятельности. Банк «Открытие» примет активное участие в мероприятиях и проектах, реализуемых Федеральной таможенной службой. ФТС рассмотрит возможность использования продуктов и услуг финансовой группы «Открытие» наряду с продуктами других финансовых организаций.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие»: «Соглашение с Федеральной таможенной службой позволит банку укрепить партнерские отношения с ведомством и поможет нам развивать одно из ключевых направлений бизнеса – комплексное обслуживание корпоративных клиентов, занимающихся внешнеэкономической деятельностью».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

 

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