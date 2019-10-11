Банк «Открытие» представил ИТ-стратегию на 2020 год

11.10.2019 [Новости компаний]

В рамках Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 член правления банка «Открытие» Сергей Русанов рассказал об ИТ-стратегии банка на 2020 год. Она призвана обеспечить решение главной стратегической задачи развития бизнеса: банк «Открытие» намерен войти в топ-5 крупнейших российских кредитных организаций, став при этом одним из цифровых и технологических лидеров банковского сектора.

Суть стратегии – переход от трансформации систем и технологий, доставшихся банку «Открытие» в наследство от кредитных организаций, вошедших в его состав, к инновациям, внедрению инновационных технологических решений для всех категорий клиентов и оптимизации банковских процедур. В 2018-2019 гг банк «Открытие» провел масштабную трансформацию ИТ-ландшафта. В частности, из 546 систем к 2020 году останется 215. Полным ходом идет процесс миграции клиентов и продуктов на опорные системы и вывод из эксплуатации нецелевых систем.

Еще один ключевой процесс цифровой трансформации банка - объединение хранилищ данных в единый контур и построение общей экосистемы отчетности/ системы управления рисками/ аналитического CRM.

Главные задачи трансформации - закрыть базовые потребности в автоматизации бизнес-процессов, устранить дублирование функций и снизить операционные издержки - в целом были решены в 2019 году. Таким образом был заложен фундамент для перехода к стадии инновационного развития цифровой составляющей бизнеса банка.

Основными задачами ИT-стратегии на 2020 год определены дальнейшее развитие ИТ-платформ на базе микросервисной архитектуры, широкое использование инструментов аналитики во всех каналах для расширения кросс-продаж и персонализации клиентских предложений, запуск новых сервисов для создания омниканального клиентского опыта, создание офиса цифровой трансформации.

В рамках задач-2020 банк намерен развивать ряд инновационных проектов, касающихся практически всех направлений его бизнеса. В частности, речь идет об использовании технологий роботизации для оптимизации рутинных операций и ускорения обработки клиентских документов и обращений; о расширении доступа клиентов к банковским сервисам агентским сетям и партнерам за счет технологии открытых АPI; о внедрении технологий, позволяющих продавать клиентам продукты и услуги на основе геймификации и поведенческой экономики.

Банк «Открытие» запустит «битву роботов» - конкурсный отбор чат-бота для роботизации банковских операций из роботов трех разных «школ». Запустит в Системе быстрых платежей с2b-платежи. Будет развивать Единое Фронтальное Решение – новую систему обслуживания розничных клиентов. В планах кредитной организации также развитие нового Мобильного банка с добавлением в него голосового помощника, биометрии и других современных функций.

Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие»:

«Главная задача ИТ-стратегии – 2020 внедрить новые цифровые инфраструктуру и процессы управления изменениями для решения амбициозных стратегических задач развития бизнеса «Открытия». Мы не просто должны войти в топ-5 ведущих кредитных организаций страны, но и стать одним из лидеров по качеству, скорости обслуживания и доступности клиентам новейших финансовых технологий. Сложнейший этап трансформации ИТ-инфраструктуры, который мы успешно завершаем, помог банку закрепить свои главные конкурентные преимущества на рынке - универсальность и надежность. Теперь, оставаясь универсальным и надежным (и финансово, и технологически) банком, мы намерены стать банком непрерывных улучшений - стать более современным и удобным для клиентов. Уверен, что наша команда профессионалов во взаимодействии с партнерами, с которыми мы работаем над реализацией ИТ-стратегии, позволит нам достичь этих целей». 

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Погибшими в ДТП на трассе в Шекснинском районе оказались сотрудники администрации Череповецкого района
В Вологде перевернулась машина службы пожаротушения, спешащая на вызов
"Стараюсь подобрее нарисовать, чтобы люди улыбнулись": учитель из Вашкинского района рисует карикатуры на злобу дня
В Череповце мужчина погиб от взрыва при попытке взломать банкомат
В Белозерске для ликвидации ЧП со скважиной пробурят еще одну
В Белозерске начали разбирать дом, возле которого произошло ЧП со скважиной
Землю для целлюлозного завода в Череповецком районе передадут в аренду компании Мордашова без торгов
Никольчанина лишили водительских прав из-за синих лампочек в габаритах
Проект планировки Некрасовского моста в Вологде выставили на общественное обсуждение
Четыре человека погибли в ДТП с КамАЗом и «Рено» в Шекснинском районе
09.10.2019 [БлогоVO]

На наши с вами деньги

1158
0
09.10.2019 [БлогоVO]

Объявления и остановки

593
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Скончался художник Владимир Румянцев из Череповца, автор серии работ «Петербургские коты»
Банк «Открытие» представил ИТ-стратегию на 2020 год
Летевший из Москвы в Череповец самолет экстренно приземлился из-за неисправной стойки шасси
В Вытегре теща должника бросилась на пристава с топором
Федор Конюхов поднимется в воздух на высоту 11,5 тысяч метров, чтобы побить рекорд советских планеристов
Вологжанин за ночь обворовал три киоска, чтобы купить лекарства бабушке
Жителя Череповца осудили условно за то, что он бросил тарелку в лицо собутыльнице
 


10.10.2019 [Общество]

Худрук Камерного театра Вологды Яков Рубин: «В свободное от стройки время мы можем играть спектакли»

960
0
10.10.2019 [БлогоVO]

Затянули удавку на шее застройщиков

728
0
11.10.2019 [Обзор Прессы]

Сдал ЕГЭ на 400 баллов — и не поступил

24
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика