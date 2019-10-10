Банк «Открытие» и «ВымпелКом» договорились о стратегическом партнерстве

10.10.2019 [Новости компаний]

На полях Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019  банк «Открытие» и ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заключили соглашение о стратегическом партнерстве.

 Главная цель договора – расширение сотрудничества одного из крупнейших банков страны и одного из лидеров рынка телекоммуникаций. Стороны договорились о таргетированном продвижении продуктов и услуг банка «Открытие» и «Билайн» c использованием инструментов на основе искусственного интеллекта, а также о взаимодействии по направлению рискового скоринга и антифрод-менеджмента.

Банк «Открытие» заинтересован в применении технологий искусственного интеллекта «Билайн» для анализа потребительского поведения, размещения рекламы с использованием данных платформы, построения цепочек взаимосвязей между рекламными контактами и реальными продажами, а также оптимизации рекламных инвестиций. 

Взаимодействие будет осуществляться за счет реализации коммерческих проектов, лидогенерации, проектов по обработке данных и искусственного интеллекта.

«Партнерство с одним из ведущих телекоммникационных холдингов России, имеющим огромную клиентскую базу и собственную экосистему обработки данных, позволит банку «Открытие» решать стратегические задачи развития бизнеса - войти в топ-5 банков страны, обеспечивая самый современный и качественный сервис для всех категорий клиентов. Уверены, что и для «Билайн» стратегическое партнерство  с банком «Открытие» будет выгодным и эффективным», - отметил Алексей Лавров, директор департамента CVM, клиентских исследований и коммуникаций.

Герман Бородов, директор по ключевым клиентам ПАО «ВымпелКом» уверен, что с применением качественных инструментов на основе данных технологий банки и страховые компании повышают качество услуг для клиентов, сокращают издержки и увеличивают эффективность инвестиций в маркетинг, а решения на базе продуктов обработки данных и AI (Artificial Intelligence – искусственный интеллект) «Билайн» могут стать одним из главных технологических драйверов роста для бизнес-партнеров компании.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»).

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