Абоненты МегаФона получат кэшбэк до 30% для оплаты услуги связи

09.10.2019 [Новости компаний]
Абоненты МегаФона получат кэшбэк до 30% для оплаты услуги связи

МегаФон первым на российском рынке предложил абонентам новой тарифной линейки «Включайся!» прогрессивный кэшбэк за услуги связи. Максимальная ставка кэшбэка составит 30%. Эксперты уверены, что это поможет МегаФону увеличить абонентскую базу.

«Весной 2019 года МегаФон первым среди российских телеком-операторов предложил своим клиентам тарифные планы с кэшбэком. Изучив накопленный за полгода пользовательский опыт и пожелания абонентов, мы с гордостью представляем обновление нашей ключевой тарифной линейки «Включайся!». Теперь платить за связь стало еще выгоднее: вы получаете безлимитные пакеты минут и трафика благодаря кэшбэку, который растет и может составить даже 30% от трат на связь. Подобных предложений по размеру кэшбэка попросту нет в России. Это действительно максимально удобное для клиентов решение: чем дольше пользуетесь, тем больше размер кэшбэка, больше бесплатных минут, SMS и гигабайт», - отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.

Минимальная ставка кэшбэка осталась прежней – 10%. Через 3 месяца кэшбэк увеличится до 15%, а через 6 – до 20%. Через год обслуживания на тарифе абонент будет получать уже 25 %, а через 2 года – 30 % от затрат на услуги связи, в том числе – в роуминге. При этом предыдущий стаж в сети МегаФон будет засчитан.

Также у абонентов появилась новая возможность – тратить кэшбэк на услуги связи. Среди доступных для покупки – безлимитные звонки на местные, внутрисетевые и междугородние номера, SMS, пакеты интернет-трафика для соцсетей, мессенджеров и YouTube. Также кэшбэком можно оплатить любые покупки в салонах связи «МегаФон Ритейл», фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги, антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности #Специи.  

Аналитик Сергей Вильянов отмечает: новое предложение МегаФона удивляет даже не щедростью, а практичностью. На рынке существует множество программ, где начисляется куча баллов и виртуальных рублей, однако очень трудно превратить их во что-то осязаемое и полезное.В случае с новым кэшбэком каждый абонент со стажем 2 года (а таковых большинство), оплачивающий услуги на 500-600 рублей в месяц, получает 150-180 рублей на дополнительные нужные сервисы. Например, за 100 рублей кэшбека можно подключить месяц безлимитного трафика на Youtube, за 50 рублей - отключить тарификацию на городские номера по всей России и т.д. Взрослые абоненты могут за 150 рублей кэшбэка подключить функцию «Родительский контроль», существенно снижающую тревоги за перемещения и времяпровождение ребенка.

То есть абонент получает не фантики, а инструмент для прокачки своего тарифного плана под собственные нужды и без необходимости платить больше. Плюс главные преимущества достаются «старым» лояльным абонентам, а не новичкам, на привлечение которых обычно нацеливаются подобные предложения. Уверен, что новый подход к кэшбэку задает тренд на практичность бонусных предложений на отечественном рынке мобильной связи.

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