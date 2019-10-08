Банк «Открытие» сильно снизил ставки по ипотеке

08.10.2019 [Новости компаний]

Банк «Открытие» значительно улучшил условия ипотечного кредитования. Снижение ставок по всей линейке продуктов составило до 0,8 процентных пункта в зависимости от программы. Теперь получить кредит на приобретение квартиры на первичном рынке можно по ставке от 8,35%. 

Такая процентная ставка действует по программе «Новостройка» для зарплатных клиентов банка, а также при приобретении квартиры у партнеров банка или при подаче заявки через digital-канал при сумме кредита от 4 млн руб. и заключении кредитного договора в течение 30 дней с момента подачи заявки.

По программе «Квартира» ставки составляют от 8,75% до 9,2%; по военной ипотеке – от 8,8%; по программе «Апартаменты» - от 9,2% до 9,6%, по программе «Свободные метры» и «Ипотека плюс» ставки составляют 10,2% и 11,2% соответственно. Рефинансировать ранее оформленные ипотечные кредиты можно по ставке от 8,75%.

Новые ставки ипотечного кредитования будут действовать для клиентов, подавших в банк заявку до конца ноября 2019 года.

«На сегодняшний день наши ставки по ипотеке одни из наиболее привлекательных среди крупных банков, - говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». – Мы стремимся радовать наших клиентов и партнеров интересными предложениями. Данный подход позволил нам существенно улучшить свои позиции на ипотечном рынке в 2019 году».

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

 

Тэги: ипотека, банки

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