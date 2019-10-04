Группа компаний 1520 — социально ответственный холдинг

Группа компаний 1520 реализует социальные проекты на БАМе

Участие в благотворительных мероприятиях, социальных проектах — одно из важнейших направлений деятельности на предприятиях Группы компаний 1520. Несмотря на высокую загруженность в строительстве и модернизации железнодорожной инфраструктуры, компании находят время и возможности помогать школьникам и пенсионерам, улучшать жизнь в городах, создавать новые возможности в спорте и культуре.

Одна из наиболее активных компаний в холдинге с высоким уровнем социальной ответственности — «Бамстроймеханизация». Это производственно-инжиниринговое объединение, являющееся лидером транспортного строительства на Дальнем Востоке.

Социальная инфраструктура городов присутствия — стратегическая цель «Бамстроймеханизации»

Тында — место, где базируется технический и человеческий капитал компании. Значительная часть работников — местные жители. Чтобы молодежь оставалась в городе, строила семьи, крайне важно обеспечить наличие и функционирование школ, медицинских и культурных учреждений. Именно по такому пути социального развития и поддержки движется предприятие, беря на себя ответственность за улучшение качества жизни местного населения.

Руководство ГК 1520 заключило с администрацией города Тынды социальное партнерство. В рамках этого сотрудничества была построена единственная в Амурской области горнолыжная база. Она по праву считается одной из лучших в Сибири и на Дальнем Востоке — здесь проводят соревнования по зимним видам спорта.

Также в рамках программы реализации социальной ответственности был модернизирован городской спортивный комплекс «Олимп», в том числе 25-метровый бассейн.

В рамках поддержки сферы образования «Бамстроймеханизация» давно сотрудничает с Тындинской общеобразовательной школой № 7. Компания выступала в качестве генерального спонсора при ремонте актового зала и закупке звуковой аппаратуры. Благодаря финансированию строительной компании был открыт спортивный зал, оснащенный современными тренажерами. Для школьников проводятся различные конкурсы с ценными призами для победителей.

Для поддержания молодых семей, решившихся на рождение детей, компания совместно с городскими властями проводит акцию «С заботой о будущем». В ее рамках новорожденным вручаются подарочные наборы.

Руководство Строительной компании 1520 рассчитывает на положительный экономический эффект от поддержки социально значимых сфер.

Поддержка реабилитационного детского центра в поселке Чильчи

С конца 2018 года «Бамстроймеханизация» поддерживает социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, попавших в сложную жизненную ситуацию. Финансирование центра позволяет не только устраивать праздники для воспитанников, делать им подарки, но и качественно улучшать их жизнь.

Так, например, ведутся работы по благоустройству территории центра. Скоро на ней расположится детская площадка, беседки, качели. Будут устроены тротуары с новым асфальтом, чтобы дети могли кататься на велосипедах и роликах с комфортом.

Регулярные мероприятия и улучшение условий проживания детей в реабилитационном центре — не формальная часть благотворительной программы. Среди сотрудников компании есть активисты и инициативные люди, которые лично участвуют в программах поддержки воспитанников Чильчинского приюта. Они с большим теплом отзываются о 30 ребятах, над которыми взято шефство.

Поддержка преемственности поколений сотрудников на предприятии ГК 1520

Всего в Строительной компании 1520 трудится около 17 000 человек в 23 городах страны. «Бамстроймеханизация» является одним из крупных работодателей группы. Наличие развитой социальной и кадровой политики позволяет привлекать профессионалов с отличными компетенциями и навыками.

Интересной особенностью компании можно считать формирование целых рабочих династий. Так, например, супруги Арские работают уже многие годы, а теперь их коллегами стали их дочь и сын.

Многие работники проходили в компании длинный путь от простых инженеров до директоров механизированных колонн. Таков пример Леонида Петрова, который трудится на предприятии в общей сложности уже 27 лет. Он верен производству и пользуется глубоким уважением коллег.

Социальная ответственность и глубокое понимание потребностей сотрудников в профессиональной и материальной мотивации, признании заслуг — политика перспективного развития предприятий Группы компаний 1520.