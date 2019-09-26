Бизнес-направление по работе с корпоративными клиентами банка «Открытие» в Петербурге возглавил Александр Деревягин

26.09.2019 [Новости компаний]

Заместителем управляющего Северо-Западным филиалом банка «Открытие» по корпоративному и инвестиционному бизнесу назначен Александр Деревягин. Перед ним поставлена задача существенно нарастить кредитный портфель банка «Открытие» в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

«Мы очень рады, что к нашей команде присоединился такой молодой, по-хорошему амбициозный и высокопрофессиональный менеджер как Александр Деревягин, – прокомментировал назначение старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Уверен, что уже в ближайшие месяцы благодаря команде корпоративного и инвестиционного бизнеса нашего банка в Петербурге мы сможем  реализовать крупные проекты в сфере инвестиционного банкинга и существенно расширить базу крупных корпоративных клиентов».

Александр Деревягин родился в городе Братск Иркутской области в 1987 году. В 2009 году окончил Международный банковский институт по специальности «Финансы и кредит». Карьеру в банковской сфере начал в марте 2008 года с должности эксперта ЮниКредитБанка. С апреля 2011 года по август 2019 года работал руководителем дирекции крупнейших клиентов по Северо-Западу ПАО «Сбербанк». Женат, воспитывает сына.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%. «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Тотьме покончил с собой руководитель отдела вневедомственной охраны Росгвардии
Под Вологдой возобновили поиски пропавшего 27-летнего Данила Репина
Вологодский студент уволился из «Магистрали», когда узнал об их нарушениях на набережной
В Совете Федерации РФ перепутали Вологодскую и Волгоградскую области
«Это не „Кросс нации“, это дурдом нации»: жители жалуются на организацию забега в Вологде
В Вологодской области задержали «вора в законе» и троих его подельников
В ВоГУ опровергли информацию о трудоустройстве экс-замгубернатора Олега Васильева
В Бабушкинском районе возбудили уголовное дело в отношении директора коммунального предприятия
Опровержение
В Тотемском районе хотят ликвидировать детский санаторий «Зеленый бор»
26.09.2019 [Общество]

Аукцион по поиску подрядчика на строительство ФОКа в Тоншалово под Череповцом не состоялся

397
0
26.09.2019 [Общество]

Учредитель детского лагеря «Янтарь плюс» задолжал Череповецкому району 3,7 млн рублей

407
0
25.09.2019 [Общество]

В Тотемском районе хотят ликвидировать детский санаторий «Зеленый бор»

2132
8

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Компания двух миллиардеров выкупила контрольный пакет акций фирмы, выпускающей "Вологодскую ягоду"
Жителя Белозерска, бегавшего голым по территории лесозавода, оштрафовали на 4 000 рублей
Бизнес-направление по работе с корпоративными клиентами банка «Открытие» в Петербурге возглавил Александр Деревягин
Колокольня Софийского собора в Вологде закрылась на реставрацию
Вологжанку, которая забрала у матери в Пскове новорожденную девочку, приговорили к 2 годам колонии
В Нюксенице суд обязал бизнесмена за свой счет снести здание ТЦ, построенное рядом с газопроводом
Вологжанку приговорили к полутора годам колонии за кражу 47 тысяч рублей с чужой карты
 


23.09.2019 [Общество]

"В Вологодском районе тоже есть свой местный Шиес – это Пасынково": в Вологде прошел эко-митинг

1598
0
26.09.2019 [БлогоVO]

Селективный мудизм

199
0
26.09.2019 [Обзор Прессы]

Пробивная сила. Как одна мама из Вологды победила государство и сделала свой город удобным для детей-инвалидов

207
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика