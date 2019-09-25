Управляющий партнер «Дювернуа Лигал» Егор Носков предрек отток иностранных капиталов из России

Егор Носков, управляющий партнер «Дювернуа Лигал», назвал российскую экономику «индейским кладбищем».

Продолжающаяся тенденция падения объемов зарубежных инвестиций в российский бизнес напрямую связана с громкими уголовными делами по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Причем в 2019 году причина очевидна - это арест американского предпринимателя Майкла Калви, основателя Baring Vostok. Сейчас инвестор переведен под домашний арест, а дело отправлено на повторную экспертизу. При этом, как полагает управляющий партнер «Дювернуа Лигал» Егор Носков, общая ситуация в России говорит о том, что количество резонансных «преступлений» растет, а по факту это обычные сделки купли - продажи, которые должны рассматриваться максимум в арбитражных судах.

«Свобода договора закреплена Гражданским кодексом. Таким образом обе стороны сделки, вступая в коммерческие отношения, исходят из свободы рыночной цены и свободы договора. По факту, каждого из них, силовики только подозревая в завышении или занижении стоимости товара или услуги, могут усадить за решетку. Вряд ли иностранный инвестор захочет после громких уголовных дел вложить хоть один евроцент в российский стартап», - рассказал управляющий партнер «Дювернуа Лигал» Егор Носков.