Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова развивает институт общественных инспекторов

20.09.2019 [Новости компаний]

Радионова Светлана рассчитывает на увеличение числа активистов, вступающих в ряды общественных инспекторов

Общественный экологический инспектор (далее — ОЭИ, ОИ) — это статус активного заинтересованного в сохранении природных ресурсов и окружающей среды гражданина. Для этого он должен подать заявление, пройти аттестацию, получить удостоверение ОИ. Наличие такого статуса позволяет на законных основаниях осуществлять фиксацию нарушений природоохранного законодательства.

Институт общественных инспекторов в России

Институт ОЭИ начал развиваться в конце 2018 года. Тогда же в Росприроднадзоре руководителем стала Светлана Геннадьевна Радионова. Вступив в должность главы службы по надзору в сфере природопользования, она активно занялась вопросами унификации требований к работе общественных инспекторов и разработки комплексной методики их обучения.

Для подготовки ОИ Росприроднадзор совместно с Общероссийским народным фронтом запустил проект «Школа общественных экологических инспекторов». В рамках этой инициативы более 2000 человек из 85 регионов изъявили желание получить специфические знания.

По мнению руководителя Федеральной службы в вопросе развития института ОЭИ, необходимо провести мероприятия по следующим направлениям:

  • укрепление консолидированного взаимодействия службы с народным контролем;
  • ведение открытого диалога между государственными органами и общественными экологическими организациями;
  • определение мер мотивации и поощрения активистов, получивших статус ОИ и проявивших себя.

Эффективность важнее количества

С 2018 года по настоящее время в рамках сотрудничества с активными гражданами, получившими право мониторить ситуацию в сфере природопользования, поступило всего 153 обращения о нарушениях. То есть более половины инспекторов не выявили ни одного нарушения, что говорит об их бездействии. Такая безынициативность, по словам Радионой Светланы Геннадьевны, может стать причиной отказа в продлении удостоверения.

Крайне важно, чтобы ряды ОИ пополнялись не ради количества, а для достижения результата. Главный критерий успешности института добровольцев — эффективная работа по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства. Только открытая система общественного контроля может стать социально значимой и полезной для страны. Для этого необходимо наладить работу гражданских активистов и экспертов на основе единых согласованных стандартов.

Непосредственное участие граждан в работе по экологическому мониторингу и контролю реализует их конституционное право на благоприятную окружающую среду. Это еще одна причина, по которой общественный институт экологов-добровольцев должен развиваться и поддерживаться на государственном уровне.

Только совместная слаженная работа госорганов, общественных организаций и активистов может воспитать в гражданах страны ответственность и осознанность во взаимодействии с ресурсами, флорой и фауной.

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