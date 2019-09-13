Мобильное приложение банка «Открытие» вошло в число лучших, по версии Go Mobile

13.09.2019 [Новости компаний]

Банк «Открытие» стал лауреатом премии Go Banking Awards в номинации «Usability (лучшая реализация базового функционала банковского приложения)». Вручение награды состоялось в рамках торжественной церемонии 11 сентября 2019 года .

В основу премии за лучшее банковское мобильное приложение легло исследование, выпущенное агентством Go Mobile по приложениям мобильного банкинга в 2019 году. В исследовании приняли участие 34 банка. Кредитные организации оценивались по 5 основным показателям; на основе исследования разработан рейтинг мобильных приложений.

«Мы провели большую работу по развитию дистанционного банковского обслуживания в «Открытии». В этом году мы доработали интерфейс и значительно расширили функционал мобильного приложения, что позволило обеспечить пользователям качественно иной клиентский опыт в их ежедневном общении с банком. Я рад, что наши усилия получили заслуженно высокую оценку не только клиентов, но и профессионального сообщества», - отметил Александр Пятигорский, директор департамента Digital банка «Открытие».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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