Осенняя депрессия? Психолог научит бороться со стрессом!

11.09.2019 [Новости компаний]
Осенняя депрессия? Психолог научит бороться со стрессом!

Учиться справляться со стрессом и обретать гармонию научит психолог медцентра «Вита» Людмила Жарова. Она приглашает всех желающих на групповое занятие, которое состоится в эту субботу, 14 сентября, в 13:30 в Вологде по адресу: К. Маркса,80.

«Не зря отмечают, что именно осенью многие теряют бодрость духа, жалуются на упадок сил и гнетущую тоску. Постоянное напряжение выливается в стресс, а это уже не просто плохое настроение. На групповом занятии я поделюсь с участниками простыми и действенными способами, которые помогут победить стресс. Все эти техники можно использовать в повседневной жизни, чтобы научиться расслабляться, управлять своими эмоциями, бороться с тревогой и налаживать межличностные отношения», – рассказывает Людмила Жарова.

Количество мест ограничено! Запишитесь на групповое занятие с психологом по телефону в Вологде: 26-44-26. Стоимость участия: 350 рублей.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Фото: b17.ru

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