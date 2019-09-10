Клиенты банка «Открытие» получили доступ к инвестированию с искусственным интеллектом

10.09.2019 [Новости компаний]

Клиентам private сегмента банка «Открытие» стал доступен новый купонный продукт инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Умные инвестиции», построенный на работе искусственного интеллекта. Эта инвестиционная стратегия от «Росгосстрах Жизнь» привязана к широко диверсифицированному индексу, который каждый месяц учитывает экономические циклы и краткосрочные колебания и сам ребалансируется - в зависимости от динамики. Доходность данного индекса за последние 5 лет составила +47%.

 «Умные инвестиции» - индекс, в состав которого входят сразу несколько отраслей: высокие технологии, здравоохранение, развитые и развивающиеся рынки, сырье и USD.

«Среди наших клиентов много довольно осмотрительных инвесторов, которые не готовы делать ставку только на один базовый актив. И новая стратегия избавляет их от «мук выбора» – комментирует Виктория Денисова, руководитель «Открытие Private Banking». – Высокотехнологичные секторы экономики сегодня предлагают инвестиционные идеи с наибольшим потенциалом роста. Также интересен сектор здравоохранения: благодаря новым технологиям он не будет стоять на месте, ведь людьми движет желание побороть заболевания, которые сегодня считаются неизлечимыми. Сырье, облигации и cash являются традиционно защитными активами в случаях негативноых движений рынков. А краткосрочные аномалии нивелируются в том числе за счет географии индекса: развитые и развивающиеся страны. При этом клиентам нет необходимости постоянно мониторить рынок – это делает искусственный интеллект».

Искусственный интеллект сам распознает экономические циклы в разрезе экономик регионов и секторов и ребалансирует состав индекса (распределяет веса в корзине ETF) – увеличивает или уменьшает концентрацию вложений в тот или иной актив.

«Если рынок находится в стадии восстановления или роста, то упор делается на активы с максимальным потенциалом (высокие технологии, здравоохранение, развивающиеся рынки), - объясняет Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК «Росгосстрах Жизнь». -  Когда заметны признаки потенциальной рецессии – нужно найти чуть более сдержанное сочетание активов (развитые рынки, облигации). А в период спада следует сильнее уходить в денежный рынок, чтобы обезопасить динамику портфеля от падений, и в этом случае «тихой гаванью» могут стать сырьевая отрасль: нефть, газ или золото».

При положительной динамике индекса клиент ежегодно получает купон - весь доход от роста индекса (с учетом коэффициента участия)  свыше максимального значения в предыдущие купонные даты.  Если значение индекса в купонную дату ниже максимального в любую из предыдущих купонных дат, клиент получает гарантированный купон 0,1%.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

 

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