Готовим автомобиль к путешествию: что нужно проверить, о чем важно знать

Планировать автомобильное путешествие всегда очень увлекательно — в деталях продумать маршрут, отметить на нем точки отдыха, составить список достопримечательностей, необходимых вещей. Однако важно помнить и об автомобиле. В конечном счете, именно этот этап подготовки к автомобильному путешествию наиболее важен: пропустив интересное место или забыв зарядку от телефона, вы можете быстро исправить ситуацию в пути. Проигнорировав же необходимость проверки уровня масла или состояния колодок в автомобиле перед длительной поездкой, вы рискуете оказаться в ситуации, когда придется тратить ценное время отпуска. Поэтому залог успешного автомобильного путешествия— это исправный автомобиль, в котором вы уверены на все 100.

Список проверок в автомобиле не так обширен и сложен:

—Перед отправкой в путешествие автомобиль лучше помыть. Это позволит проверить наличие сколов, особенно на лобовом стекле, а также обеспечит хороший обзор.

— Электрика: проверьте исправность электроприборов, датчиков, клеммы аккумуляторной батареи, а если они грязные — необходимо их очистить. Вспомните, когда в последний раз вы меняли свечи зажигания, и, если подходит срок замены, обязательно замените. Также проверьте состояние всех фар и фонарей.

—Уровни технических жидкостей: уровень моторного масла, тормозной жидкости, антифриза, а также уровень жидкости в бачке стеклоомывателя. Едва ли стоит говорить об их важности — от состояния и уровня жидкостей во многом зависит в первую очередь ваша безопасность, а также общее состояние и ресурс автомобиля.

— Обратите внимание на давление в шинах. Недокачанные, равно как и перекачанные шины — источник потенциальных неприятностей: шины со слишком низким давлением приведут к их ускоренному износу и увеличению расхода топлива, в то время как завышенное давление ухудшает плавность хода.

— Правильную и полную подготовку к автомобильному путешествию можно также осуществить у дилера: помимо вышеперечисленных проверок специалисты сервисного центра проверят балансировку колес и сход-развал.

Все больше владельцев сегодня доверяют сервисным центрам официальных дилеров как сложные проверки, так и самые базовые вещи. Так, например, у дилерских центров бренда Datsun есть специальная услуга «Проверка перед путешествием». Она затрагивает ключевые пункты, обеспечивающие комфорт и безопасность движения. Между плановыми ТО вы можете обратиться в официальный сервисный центр и пройти проверку перед поездкой бесплатно.

Обслуживание у официального дилера также открывает клиентам Datsun услугу Помощь на дорогах, особенно полезную в путешествии на дальнее расстояние. Если в пути клиенту понадобилась техническая помощь, он может связаться с горячей линией и получить консультацию. Если необходимо — к вам может быть направлен автомобиль технической поддержки. Однако если ситуацию не удастся разрешить на месте, автомобиль будет доставлен в ближайший официальный сервисный центр. При его удаленности до 200 километров эвакуация будет бесплатной.

Какой бы путь подготовки к автомобильному путешествию в плане диагностики вы не выбрали, главное, что сегодня есть выбор и возможность обратиться за помощью к профессионалам, чтобы сделать все быстро и качественно. Официальные дилерские центры располагают всем необходимым для этого