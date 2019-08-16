На открытие обхода Вологды приедет министр транспорта России Евгений Дитрих

16.08.2019 [Общество]

Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Росавтодора посетят Вологодскую область 20 августа. 

— Руководители в торжественной обстановке дадут старт строительству шестиполосного моста через реку Шексна в Череповце и откроют движение транспорта по новому участку федеральной трассы в обход Вологды, оценят ход работ по реконструкции еще одного мостового перехода через Шексну на трассе А-114 Вологда-Новая Ладога, — сообщает пресс-служба Упрдор «Холмогоры».

Запланировано также проведение нескольких совещаний, в в том числе по реализации в Вологодской области национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В мероприятиях также примут участие полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Как ранее сообщал Newsvo, строительство обхода города Вологды переносились несколько раз. Строить объездную дорогу вокруг областной столицы начали еще в 1999 году. Были введены в эксплуатацию I, II, и III очереди дороги, последняя была запущена в 2007 году. Строительство недостающего звена обхода Вологды позволит связать три автомобильные дороги общего пользования федерального значения (М-8 «Холмогоры», А-114 «Вологда – Новая Ладога и А-119 «Вологда - Медвежьегорск»).

Общая стоимость проекта – 13,1 млрд. рублей.  В общей сложности будет построено 16,7 километра. 

Госконтракт на выполнение работ заключен с АО «ВАД». Это единственная компания, которая подавала заявку на участие в аукционе. Чтобы ускорить сроки ввода в эксплуатацию, дорожники будут строить участок дороги с двух направлений – навстречу друг другу. Пресс-служба губернатора ранее сообщала, что по графику работы должны завершиться к 2020 году, но дорожники достроили его раньше.

Тэги: обход Вологды, Строительство

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