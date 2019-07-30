Раньше было лучше? Сравниваем жизнь советских и российских дачников-автомобилистов

Поездка на дачу сегодня —комфортное мероприятие: еще будучи дома, ты заводишь автомобиль, используя автозапуск, спускаешься, брелоком открываешь багажник, закидываешь вещи и едешь. Разумеется, так было не всегда — и дело не только в беспроводных технологиях: поездка на дачу для советского человека была большим событием, которое требовало подготовки.

Автомобили хранили в гараже, а не под окнами. Всегда это был особый процесс подготовки к поездке: перед каждым (!), даже самым коротким путешествием, проверялись уровни всех жидкостей, давление в шинах, прокачка тормозов, натяжение ремней. помимо рассады и других дачных атрибутов каждый водитель имел в багажнике необходимый набор инструментов: ремень ГРМ, свечи, жиклёры (так раньше называли деталь карбюратора, ответственную за впрыск топлива и воздуха), запасную резиновую камеру, канистру воды для системы охлаждения.

Сеть заправок полвека назад не была и вполовину такой обширной, как сегодня: чтобы добраться до места назначения, автомобиль должен был быть заранее заправлен до полного бака. На всякий случай дополнительно в багажнике лежала канистра, предусмотрительность была важна во всём.

Разумеется, многие вспоминают романтику советского автомобильного быта. Однако, в конечном счете, поездка на дачу была не только сложнее, чем сегодня, но и значительно опаснее (чего стоит только одна канистра с бензином в багажнике). Хотя, с другой стороны, поток автомобилей был во много раз меньше.

Сегодня обслуживанием автомобилей занимаются профессионалы, оставляя нам время для других, более приятных занятий. Хорошо, когда в дилерских центрах автовладельцы не просто проходят техобслуживание, чтобы быть полностью уверенным в состоянии своего автомобиля — а экономят время и деньги. Так при регулярном прохождении ТО в дилерском центре Datsun вы всегда будете знать, сколько нужно потратить на автомобиль в этом году. Преимущества очевидны: четкое и понятное планирование семейного бюджета и экономия денег, которые теперь можно потратить на свои хобби и увлечения.

В дилерском центре Datsun вашим автомобилем занимаются профессионалы: у них всегда есть нужный инструмент и диагностическое оборудование именно для вашей машины, которую они знают до мельчайших деталей. Условия можно уточнить у дилера или на сайте

Все эти преимущества доступны не только владельцам гарантийных Datsun: программа Datsun 3+ позволяет еще на несколько лет продлить спокойствие и уверенность в техническом состоянии своего автомобиля. Благодаря оптимизированному графику технического обслуживания сервис для автомобилей с пробегом становится таким же доступным, как и для новых автомобилей.

Однако если все регламентные работы по вашему Datsun уже проведены и вы хотите просто проверить автомобиль перед дальней поездкой — это тоже возможно: если вы регулярно обслуживаете автомобиль в сервисе Datsun, то в любой момент между плановыми ТО вы можете провести диагностику автомобиля абсолютно бесплатно. И уже после этого спокойно поехать на дачу — без канистр, жиклёров, и инструментов, сегодня мы просто садимся за руль и едем.