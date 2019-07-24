Личный опыт: как в онлайн-магазине продавать светильники

Как превратить интернет-ресурс в успешную точку сбыта специфичного товара

Олег Луговой, заместитель руководителя ООО “М-Фокус”, делится своим опытом онлайн-продаж светодиодных светильников “Фокус”. Говорим о сложности создания сайта, о конкурентах и доверии, а также о важности качества продаваемой продукции.

Создание онлайн-площадки

Мы начинали с автономного сайта, который прослужил нам 8 лет. Но на него было сложно добавлять какие-то обновления и подключать новомодные фичи. В какой-то момент он стал заражен вирусами и “лег”, после чего мы всерьез задумались о смене площадки. В 2018 году со мной связался менеджер маркетплейса TIU.RU и предложил сделать сайт на их базе. Я был заочно знаком с платформой, встречал сайты, созданные там, а последним аргументом в пользу стало то, что платформа постоянно развивается, постоянно обновляется и реализует различные технические нововведения и я могу самостоятельно создать сайт.

Одной из сильных сторон маркетплейса для меня оказалось то, что я могу вносить в него изменения в любое время. Если возникают вопросы - менеджер бесплатно помогает их решить. Мы уже больше года работаем на TIU.RU, наблюдаем рост площадки, видим как меняется и наш магазин, и результат не перестает меня радовать. Создать сайт за 5 минут - это не просто реальность, но вполне работающая и приносящая прибыль схема.

И хотя изначально у меня возникли небольшие трудности с изучением личного кабинета и наполнением площадки товарами, вскоре я освоился и сейчас регулярно и самостоятельно добавляю продукцию и различные новостные и информационные заметки. Это представляет интерес для наших клиентов и повышает выдачу сайта в поисковиках.

Как превзойти конкурентов?

Один из важных вопросов в онлайн-продажах - как отстроиться от конкурентов? Для нас он не был особенно актуальным, поскольку компания “М-Фокус” является официальным дистрибьютором завода “Фокус”. И основная идея нашей онлайн-площадки в том, что это корпоративный сайт с опциями интернет-магазина. Десять лет назад мы решили продавать освещение “Фокус”, ведь их продукция превосходного качества и хорошо известна по всей России. Изначально у нас был договор о том, что мы имели право распространять только товары завода “Фокус”, но со временем поставщик пересмотрел условия и убрал этот пункт. И хотя мы остались верны только “Фокусу”, а у завода появились другие дистрибьюторы, это все равно не лишило нас уверенности и позиций на рынке.

Мы наработали 10-летний опыт, поддерживаем отличные связи с поставщиком и можем давать квалифицированные консультации и оказывать максимальную поддержку клиенту. Например, наши эксперты могут выехать на локацию и привезти образцы товара, также мы делаем светотехнический просчет по техническому заданию покупателя. Еще мы осуществляем бесплатную доставку по территории России.

Специфика клиентуры

Нашими клиентами в 99% случаев являются юридические лица: крупные компании, заводы, больницы, склады и даже мореплавательные суда. Специфика в том, что заказ идет не через корзину: они изучают ассортимент и цены, смотрят условия доставки. Затем большинство из них присылают письмо на почту, а часть - звонят. Чаще всего эти заказчики целенаправленно приходят за светодиодными светильниками “Фокус”. Для таких клиентов мы можем составить деловое предложение или просто выставить счет.

Также есть те, кто покупает в розницу, и те, кто еще не определился, чего хочет. Они могут часами сидеть на сайте и все изучать, но в итоге заказ так и не сделают. Я дал таким людям прозвище “туристы”.

Привлечение новых клиентов

Особенно важной является задача по продвижению онлайн-магазина. Как только мы запустили сайт, решили пользоваться ресурсами TIU.RU и запустили внутреннюю рекламу маркетплейса ProSale, вложив небольшую сумму. Это дало уникальных посетителей, хотя не в очень большом количестве. Затем мы качественно проработали контент на сайте и стартовали с рекламой на “Яндекс Директ”. Спустя пару месяцев после старта этой кампании у нас появилась стабильная прибыль. Также мы работаем над внедрением ключевых запросов и над увеличением органического трафика.

Негативные отзывы и спорные ситуации

Можем смело заявить, что мы такого не допускаем! Стараемся обслужить клиента по максимуму и учесть все его желания. Мы расположились в трех километрах от завода и обзавелись всеми ключевыми контактами сотрудников “Фокуса” - от руководителей и начальников отделов до менеджеров и технических специалистов. Я сам поддерживаю связи со многими людьми с завода и в случае критической ситуации знаю, кто может помочь ее решить.

Отсутствие негативных моментов и брака обеспечено также высоким качеством продукции: производитель использует новейшие технологии и работает только с лучшими компонентами и светодиодами. Потому у клиентов просто не остается повода для возмущений.

Напутствие для новичков

Если вы решились запустить свой онлайн-бизнес, не нужно бояться неудач - они станут ценным опытом и помогут улучшить свою работу. Главное - пробовать все и верить в себя. Также важно сразу начинать работу с актуальным и профессиональным конструктором сайтов - это сразу же избавит от множества проблем и вопросов в дальнейшем и будет постоянно стимулировать к развитию.

Онлайн-магазин требует постоянной работы: отслеживать тренды, развивать площадку, работать с товарами, услугами и сервисом. Советую хорошо разобраться с продвижением, SEO-оптимизацией и уникальностью текстов на вашем сайте - считаю это одними из важнейших составляющих для развития онлайн-бизнеса.