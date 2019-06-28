Женское УЗИ в клинике «Вита» выполняет Шишов Александр Николаевич

Его называют гением, ангелом-хранителем, настоящим профессионалом своего дела, которому можно доверять.



Александр Николаевич ШИШОВ – врач акушер-гинеколог с опытом работы 29 лет. Выполняет УЗИ органов женского малого таза, УЗИ при беременности на аппарате экспертного класса.



«Исследование выполняется на аппарате Accuvix A30 - ультразвуковом сканере компании Samsung Medison экспертного класса. Наилучшее качество изображения гарантировано. Это один из лучших аппаратов ультразвуковой диагностики в настоящее время в нашей области», – комментирует врач УЗИ Александр Николаевич Шишов.



В любой период жизни вы можете с уверенностью доверить свое здоровье нашему специалисту УЗИ. И верное тому подтверждение – отзывы его пациенток, читайте.



«Моя беременность была сложной с рисками для меня и ребенка. Узи несколько раз делала именно у Александра Николаевича. Условия проведения: кабинет, аппарат узи и, безусловно, врач с большой буквы-все это дает возможность будущим мамам не бояться процедуры узи и ее результатов. Александр Николаевич все подробно объясняет и показывает. А еще он и психолог) Его фраза: "Смотрите какой у вас там отличный парень" дала веру в то, что все получится! Так и есть))))». Отзыв взят c vk.com.



«Самый лучший. Стоит один раз прийти к Александру Николаевичу, то все последующие УЗИ будут только у него! Профессионал в своей профессии! Спасибо, что есть такие врачи, как Шишов А. Н.!» Отзыв взят с prodoctorov.ru.



«Лучший! Врач от Бога. Специалист своего дела. Внимательный, опытный. После УЗИ у меня осталось огромное количество положительных эмоций, ну и конечно уверенность, что с моим малышом всё в порядке». Отзыв взят с www.vitaclinica.ru.



Александр Николаевич ШИШОВ принимает в медицинском центре «Вита» на Герцена, 50. Записаться на прием можно по телефону: 26-44-26 или на сайте www.vitaclinica.ru



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