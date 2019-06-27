Новинки меховой моды представят жителям Вологды

Нежностью и теплом одарят изделия Кировской меховой фабрики, которые в богатейшем ассортименте представлены на выставке-распродаже в Вологде.

Один день – 1 июля Дворец Спорта ул. Маршала Конева 2в

Чтобы покупка шубки не сильно ударила по бюджету, есть прекрасная возможность сэкономить.

Каждый покупатель может стать обладателем специального промо-кода, гарантирующего 30% скидку, который можно взять на сайте компании-производителя.

Кировская меховая фабрика – это головокружительный выбор всевозможных моделей шубок из разнообразных видов меха: лиса, норка, мутон, нутрия, орилаг (французский кролик), куница и чернобурка в качестве отделки. Конечно же, лидирующие позиции занимает королева меха – норка. На зверохозяйствах выращиваются как русская норка, так и скандинавская, и североамериканская. Каждый вид норкового меха имеет свои преимущества:

• русская норка пушистая, подшерсток густой, соответственно, изделие очень теплое;

• скандинавская норка отличается высотой ворса, благодаря чему на таких кусках можно обыгрывать выстриганием всевозможные узоры;

• североамериканская характеризуется преобладанием черного цвета. Самый насыщенный и глубокий оттенок черного – блеклама или цвет нефти именно у североамериканской норки.

На выставке можно купить шубку из любого вида норки, а также различных оттенков и цветов. Классика представлена русской голубой норкой, белоснежной, блекламой, сильвером (серебристый), сапфировым оттенком (серо-голубой), графитовым, махагоновым (насыщенный коричневый).

Шикарно и необычно смотрятся шубки из норки-крестовки. Полосы вдоль спинки компонуются в причудливые узоры, напоминающие перекрещенные линии.

Для любительниц неординарного и ультрамодного почему бы не порадовать себя любимую норковой шубкой кораллового цвета, цвета Арктика (чернично-фиолетовый), пудрового оттенка (смесь бежевого с бледно-розовым), Авророй (электрический синий), фуксия, розовый и пр. Стоит отметить, что все крашеные варианты только высочайшего качества, поэтому никакой линьки или вытирания цвета не будет!

Можно прикупить и дополнение к шубке: в наличии шапочки из песца, блюфроста, норки, оригинальные норковые варежки.