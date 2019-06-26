Обслуживание автомобиля – что выбрать

26.06.2019 [Новости компаний]
Обслуживание автомобиля – что выбрать

Новый автомобиль с гарантией от производителя всегда надежный выбор. Но после окончания срока гарантии многие владельцы задаются вопросом — где продолжать его обслуживать: в официальном дилерском центре или у знакомого механика. По распространенному стереотипу, обслуживание у «официалов» — вещь дорогая. Но важно помнить, что это лишь стереотип — сегодня сервисные предложения от официальных дилеров зачастую привлекательнее, а в знании конкретно вашего автомобиля специалисты официального дилера явно выигрывают у механиков из мультибрендового сервиса. Конечно, разные бренды по-разному подходят к сервисному обслуживанию автомобилей своих клиентов, однако глобальная тенденция прослеживается четко — обслуживание у «официалов» становится доступнее, надежнее и удобнее. Поговорим о преимуществах такого вида обслуживания на примере «народной» японской марки Datsun.

Старше — не значит дороже

Принято считать, что чем автомобиль старше, тем дороже его обслуживать. Иногда это правда, однако Datsun предлагает оптимизированный график ТО, позволяющий сделать сервис для автомобилей с пробегом таким же доступным, как и для новых автомобилей. Клиент всегда будет понимать, во сколько ему обойдется ТО, а его стоимость останется приемлемой вне зависимости от года выпуска и пробега автомобиля. Для максимальной экономии клиент может оформить сервисный контракт на три года: заплатив один раз, больше нет необходимости думать о стоимости ТО, месте для его проведения и собственном бюджете. Условия можно уточнить у дилера или на сайте  https://www.datsun.ru/services/datsun-services.html

Доверяй, но проверяй

Для максимальной прозрачности всех выполняемых работ Datsun открывает доступ в сервисную зону, предоставляя возможность присутствовать при обслуживании. Каждая зона оборудована в соответствии со всеми требованиями безопасности и можно без риска наблюдать за заменой, например, масла или тормозных колодок.

Забота о клиенте в любое время дня и ночи

Автовладельцы, которые регулярно обслуживают свой автомобиль в официальных сервисных центрах, имеют доступ к программе Datsun «Помощь на дорогах». При возникновении сложностей или неисправностей клиент может связаться с горячей линией и получить консультацию. Если ситуацию невозможно разрешить относительно простым способом на место будет направлен автомобиль технической поддержки. Однако если неисправность не удастся устранить на месте, автомобиль будет доставлен в ближайший официальный сервисный центр.

В путешествие — с полной уверенностью

Регулярное обслуживание в сервисных центрах Datsun дает владельцем еще одно важное преимущество: возможность проверить автомобиль перед дальней поездкой. Проверка затрагивает ключевые параметры, обеспечивающие комфорт и безопасность движения. В любой момент между плановыми ТО можно обратиться в официальный сервисный центр и пройти проверку.

Продлить уверенность

А можно ли продлить гарантийный срок обслуживания после трех лет владения автомобилем? С помощью программы Datsun 3+ можно застраховать себя от неожиданностей. Программа предусматривает ремонт или замену важнейших деталей автомобиля, включенных в покрытие, среди которых: двигатель внутреннего сгорания, трансмиссия, приводные валы передних колес, рулевой механизм и электронные блоки управления. Срок действия может быть 1 год, 2 года или 125 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Сегодня обслуживание в официальном сервисном центре становится более доступным благодаря комфортным условиям и привлекательным программам и предложениям. А учитывая, что официальный сервис значительно лучше технически подготовлен к обслуживанию конкретно вашего автомобиля, вопрос выбора очевиден.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

С череповецкого предпринимателя могут взыскать 690 тысяч рублей за торт со Смешариками и Лунтиком
Протестующих в Шиесе останавливает вологодский ОМОН?
«Путин, помоги!»: о чём жители Вологодской области просят президента
В Вологде два подростка на скутере столкнулись с КамАЗом и погибли
Синоптики обещают в Вологодской области грозы с градом и сильным ветром
19-летняя девушка, утонувшая в Вологодском районе, погибла, спасая ребенка
В Вологде «Магистраль» демонтирует верхнюю часть каменной наброски набережной
В Череповце на Ягорбском мосту мотоциклист врезался в столб
В Череповце тариф на вывоз мусора с 1 июля снизится больше, чем в Вологде?
Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?
26.06.2019 [Общество]

Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?

3372
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце девушка залезла на стрелу эвакуатора, чтобы помешать приставам увезти авто
Обслуживание автомобиля – что выбрать
В усадьбе Спасское-Куркино может появиться своя гидроэлектростанция
«Магистраль» выиграла контракт на благоустройство трех общественных пространств в Вологде за 50,7 млн рублей
Травмпункт клиники «Вита» в Вологде в День города работает до 22 часов
Реконструкцию пришкольного стадиона в Тарноге обещают завершить к 15 августа
День города в стиле ретро: Вологда отметит 872-летие со дня основания
 


26.06.2019 [Общество]

Губернаторская щедрость за бюджетный счет: сколько на самом деле стоят подарки для вологодских первоклассников?

3372
0
26.06.2019 [БлогоVO]

Следите за руками: сверху убираем, а снизу бетонируем

257
0
26.06.2019 [Обзор Прессы]

Потерявшиеся под Вологдой бетонные доярки нашлись в соседнем районе

77
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика