Обслуживание автомобиля – что выбрать

Новый автомобиль с гарантией от производителя всегда надежный выбор. Но после окончания срока гарантии многие владельцы задаются вопросом — где продолжать его обслуживать: в официальном дилерском центре или у знакомого механика. По распространенному стереотипу, обслуживание у «официалов» — вещь дорогая. Но важно помнить, что это лишь стереотип — сегодня сервисные предложения от официальных дилеров зачастую привлекательнее, а в знании конкретно вашего автомобиля специалисты официального дилера явно выигрывают у механиков из мультибрендового сервиса. Конечно, разные бренды по-разному подходят к сервисному обслуживанию автомобилей своих клиентов, однако глобальная тенденция прослеживается четко — обслуживание у «официалов» становится доступнее, надежнее и удобнее. Поговорим о преимуществах такого вида обслуживания на примере «народной» японской марки Datsun.

Старше — не значит дороже

Принято считать, что чем автомобиль старше, тем дороже его обслуживать. Иногда это правда, однако Datsun предлагает оптимизированный график ТО, позволяющий сделать сервис для автомобилей с пробегом таким же доступным, как и для новых автомобилей. Клиент всегда будет понимать, во сколько ему обойдется ТО, а его стоимость останется приемлемой вне зависимости от года выпуска и пробега автомобиля. Для максимальной экономии клиент может оформить сервисный контракт на три года: заплатив один раз, больше нет необходимости думать о стоимости ТО, месте для его проведения и собственном бюджете. Условия можно уточнить у дилера или на сайте https://www.datsun.ru/services/datsun-services.html

Доверяй, но проверяй

Для максимальной прозрачности всех выполняемых работ Datsun открывает доступ в сервисную зону, предоставляя возможность присутствовать при обслуживании. Каждая зона оборудована в соответствии со всеми требованиями безопасности и можно без риска наблюдать за заменой, например, масла или тормозных колодок.

Забота о клиенте в любое время дня и ночи

Автовладельцы, которые регулярно обслуживают свой автомобиль в официальных сервисных центрах, имеют доступ к программе Datsun «Помощь на дорогах». При возникновении сложностей или неисправностей клиент может связаться с горячей линией и получить консультацию. Если ситуацию невозможно разрешить относительно простым способом на место будет направлен автомобиль технической поддержки. Однако если неисправность не удастся устранить на месте, автомобиль будет доставлен в ближайший официальный сервисный центр.

В путешествие — с полной уверенностью

Регулярное обслуживание в сервисных центрах Datsun дает владельцем еще одно важное преимущество: возможность проверить автомобиль перед дальней поездкой. Проверка затрагивает ключевые параметры, обеспечивающие комфорт и безопасность движения. В любой момент между плановыми ТО можно обратиться в официальный сервисный центр и пройти проверку.

Продлить уверенность

А можно ли продлить гарантийный срок обслуживания после трех лет владения автомобилем? С помощью программы Datsun 3+ можно застраховать себя от неожиданностей. Программа предусматривает ремонт или замену важнейших деталей автомобиля, включенных в покрытие, среди которых: двигатель внутреннего сгорания, трансмиссия, приводные валы передних колес, рулевой механизм и электронные блоки управления. Срок действия может быть 1 год, 2 года или 125 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Сегодня обслуживание в официальном сервисном центре становится более доступным благодаря комфортным условиям и привлекательным программам и предложениям. А учитывая, что официальный сервис значительно лучше технически подготовлен к обслуживанию конкретно вашего автомобиля, вопрос выбора очевиден.