Травмпункт клиники «Вита» в Вологде в День города работает до 22 часов

День города Вологда отметит концертами, выставками, фестивалями, костюмированными и кулинарными шоу. Развлечения найдутся для взрослых и детей, но не стоит забывать, что во время массовых мероприятий есть риск получить травму.



По возможности, вообще избегайте скопления большого числа людей. Однако, если вы всё же оказались в толпе, воспользуйтесь советами, чтобы обезопасить себя и своих близких.



Совет №1: В погоне за зрелищем, не стремитесь занять самые востребованные места с плотным скоплением людей. Это не стоит возможных неудобств.



Совет №2: Мониторьте обстановку. Даже если всё идёт по плану, знайте, что любая внештатная ситуация может спровоцировать панику и давку.



Совет №3: Если вы посещаете мероприятия с компанией друзей или близких, старайтесь не разделяться. На случай потери друг друга из зоны видимости обязательно договоритесь о месте встречи, которое должно быть безопасно и удалено от эпицентра толпы.



Совет №4: Не надевайте то, что не будет сильно болтаться и цепляться за все мыслимые препятствия (длинные юбки, широкие штаны, капюшоны).



Совет №5: Если покинуть толпу не удалось – сохраняйте самообладание и держитесь темпа потока, не отставая и не напирая на впереди идущих людей, плавно уходя по диагонали от эпицентра тесноты. Ни в коем случае не идите против толпы.



Надеемся, наши советы будут вам полезны!



Желаем вологжанам приятного и безопасного отдыха и напоминаем, что в субботу, 29 июня, травмпункт клиники "Вита" на Ярославской, 23 работает с 8:00 до 22:00. Есть вопросы по работе медцентра? Звоните: 26-44-26. Берегите себя и будьте здоровы!

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