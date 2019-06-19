В Вологде создана некоммерческая организация, готовая защищать права собственников жилья

В ассоциации готовы просветить граждан в сфере жилищного законодательства через обсуждение актуальных вопросов, решение конфликтных ситуаций и проблем в сфере ЖКХ, в том числе оказать поддержку в суде или в органах исполнительной власти и местного самоуправления. Здесь вологжан ждут семинары, круглые столы, встречи, конференции и форумы.

Эти услуги доступны не только членам ассоциации, обратиться за помощью или консультацией может как отдельный гражданин, так и группа жителей, например, совет многоквартирного дома или правление ТСЖ.

«Мы стремимся организовать эффективную систему защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, готовы обмениваться опытом, содействовать в реализации прав граждан на эффективное управление многоквартирным домом, вовлекать в этот процесс как можно больше неравнодушных и заинтересованных людей, и развивать деловое сотрудничество по вопросам ЖКХ», - говорит руководитель НКО Некрасова Наталия.

«Помимо услуг для членов ассоциации, мы планируем оказывать платные юридические услуги в сфере ЖКХ для неопределенного круга лиц», - заключает наша собеседница.

Вологодская областная ассоциация собственников помещений в многоквартирных домах и Товариществ собственников жилья создана для оказания услуг консультирования, просвещения, юридической и медиативной помощи в сфере ЖКХ, чтобы в конечном итоге улучшить качество жизни жителей города и Вологодской области.

Ассоциация находится по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 15, оф. 103

Часы работы: пн-пт: с 9 до 18 без обеда; сб. - вс – выходные дни.

Тел.: 8(8172)33-62-82

e-mail: info@voa-tsg.ru