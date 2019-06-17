На маршруте «Вологда – Санкт-Петербург» ездят новые автобусы: «Петр Великий» и «Екатерина Великая»

«Петербургская Транспортная Компания» презентовала в Вологде новые автобусы, курсирующие по ежедневному маршруту № 919 «Вологда-Санкт-Петербург»: «Петр Великий» и «Екатерина Великая». Это современные 49-местные MANы с биотуалетами, WI-FI, климат-контролем и розетками USB и 220B возле каждой пары кресел.

Презентация состоялась 15 июня на парковке у аллеи на проспекте Победы областной столицы. Вологжанам рассказали о функционале новых автобусов, а самые любознательные смогли оценить удобство техники ПТК в движении: для них была проведена автобусная экскурсия по городу. Кроме того, в рамках презентации среди ее участников разыграли бесплатные поездки на двоих в Санкт-Петербург и обратно.

«Петербургская Транспортная Компания» входит в тройку крупнейших коммерческих перевозчиков Северо-Запада России, ежедневно ее услугами пользуются более 100 000 человек. Помимо Вологодской области ПТК организовывает рейсы в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, ее автобусы также ездят в Эстонию и Беларусь. На маршруте «Вологда-Санкт-Петербург» компания работает с 2015 года. По словам сотрудников фирмы, комфорт пассажиров для них в приоритете.

— Закупив новые автобусы, мы их усовершенствовали и дооборудовали. Изначально в каждом из этих автобусов было 59 мест. Мы приняли решение снять 10 кресел для того, чтобы увеличить расстояние между креслами. В итоге расстояние значительно увеличилось, и к нам поступают отзывы, что даже очень высоким людям в наших автобусах комфортно, можно вытянуть ноги, — говорит начальник управления междугородных и заказных перевозок «Петербургской Транспортной Компании» Елена Моисеева.

Удобные кресла с откидными спинками позволяют ехать полулежа, что дает пассажирам возможность отдохнуть в ночной поездке. К услугам клиентов ПТК также индивидуальные воздуховоды и освещение, питьевая вода, мультимедийные экраны и стабильный WI-FI на протяжении всего пути. Благодаря климат-контролю в автобусах нежарко летом и тепло зимой.

— Несмотря на то, что в автобусах есть биотуалеты, от так называемых «бытовых» остановок мы не отказались по той простой причине, что людям просто нужно походить. Рейс Вологда — Санкт-Петербург занимает 9 часов 45 минут и мы понимаем, что просидеть почти 10 часов без движения кому-то может быть достаточно тяжело, — отметила Елена Моисеева.

Имена великих российских правителей — Петра I и Екатерины II автобусы маршрута «Вологда-Санкт-Петербург» носят не случайно, а в рамках спецпроекта компании.

— У нас достаточно много именных автобусов. Проект существует уже много лет — мы называем автобусы в честь личностей, которые внесли вклад в развитие страны, тех территорий, городов, куда мы ездим. Это всегда связано с маршрутом, который автобус выполняет. Почему Петр Великий, это, наверное, всем понятно. Когда мы думали об имени для второго автобуса, мы решили, что это будет Екатерина Великая. Потому что именно при Екатерине, мы изучали этот вопрос, Вологда стала приобретать статус столицы Русского Севера. Именно она дала такой мощный толчок к развитию города и региона в целом, — говорит Елена Моисеева.

ПТК — официальный перевозчик, а значит, безопасный. Автобусы компании оснащены тахографами и оборудованием мониторинга на базе сигналов системы ГЛОНАСС, проходят обязательный предрейсовый технический осмотр. Важно и то, что на дальних рейсах, таких, как Вологда-Санкт-Петербург, водитель не один, их двое, и они сменяют друг друга. Большинство водителей ПТК имеют непрерывный стаж работы 10-15 лет. В день поездки каждый из них проходит обязательный предрейсовый осмотр через сертифицированный медицинский кабинет ПТК.

Стоимость билета в одну сторону по маршруту «Вологда — Санкт-Петербург» составляет 1100 рублей. Из Вологды автобус отправляется с автовокзала в 21 час, в северную столицу прибывает в 6.45 утра. Билеты можно приобрести в кассах автовокзала и у вологодских турфирм-партнеров ПТК (их список есть на сайте компании).

Для пенсионеров (с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин), инвалидов 1 и 2 группы, молодежи от 13 до 25 лет — скидка 10%. Дети от 0 до 2-х лет включительно ездят со скидкой 80%, от 3 до 12 лет включительно — 50%. Существует специальный «Семейный тариф» — скидка на детский билет + 10% скидка родителям. Групповые поездки — скидка 10% на каждый билет при единовременной покупке билетов на группу от 10 человек. Кроме того, на маршруте действует акция «Шестая поездка — бесплатно» — при предъявлении пяти билетов на предыдущие поездки в течении года. Периодически ПТК объявляет и другие скидки и акции, о них можно узнать на официальном сайте компании bus.ptk.ru.