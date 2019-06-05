Лето, жара: кардиолог клиники "Вита" о том, как оказать первую помощь при обмороке

Полуобморочное состояние, головокружение, ощущение озноба, дрожание пальцев рук... Что делать в таких ситуациях, рассказывает кардиолог клиники "Вита".



На улице лето! Жара провоцирует проявление некоторых заболеваний, о которых мы даже не подозреваем.



Вот, непридуманная история от кардиолога клиники «Вита» Татьяны Васильевны Кучерюк:



«Пробки на дорогах в утренние часы никто не отменял, пусть и лето. Как обычно, молодая девушка ехала на работу в автобусе, полном народу. Окна, конечно, все были открыты, и даже люк, но это не помогало, дышать все равно было нечем. И, вот, она начала медленно падать... Окружающие быстро среагировали и посадили ее. Кто-то заторопился оказывать первую помощь и стал предлагать нитроглицерин... Нив коем случае его давать нельзя! Обморочное состояние – не показатель для такого препарата! Нитроглицерин – это препарат, который резко расширяет сосуды, снижает давление и вызывает частоту сердечных сокращений».



И все же, почему девушка упала в обморок?



«Вероятнее всего, девушка плохо позавтракала и была голодна. Это с ней произошло на фоне физического и эмоционального переутомления, дефицита не только еды, но, в первую очередь, воды. Такое состояние называется «коллаптоидное», и обусловлено оно снижением давления».



Как правильно оказать экстренную помощь?



• человека посадить или положить, предав возвышенное положение ногам

• холод на голову и внутрь (вода)

• дать понюхать нашатырь



«Девушка быстро пришла в себя, но не оставила без внимания данный случай. Поспешила обратиться к нам в клинику, чтобы выяснить истинные причины своего обморока...»



«На самом деле, коллапс – угрожающее для жизни состояние. Возникает при различных внутренних заболеваниях, инфекционных болезнях, отравлениях, большой кровопотере, передозировке некоторых препаратов», – комментирует кардиолог клиники «Вита» Татьяна Кучерюк.



Если с вами случаются головокружения, немотивированная общая слабость, ощущение озноба, помутнение сознания, дрожание пальцев рук, то это повод для посещения кардиолога! Специалист назначит необходимое обследование, прямо на приеме может сделать ЭКГ и расшифровать результаты.

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