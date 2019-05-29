Инвестиции уходят в онлайн: глава «БКС Премьер» о новых возможностях фондового рынка

К апрелю 2019 года число открытых россиянами индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 720 тысяч. Более 500 тысяч ИИС открыли инвесторы, ранее не имевшие счетов на бирже. С чем связан рост популярности ИИС, почему их все чаще выбирают новички рынка ценных бумаг и какую роль в этом играют приложения для частных инвесторов рассказал заместитель председателя правления ФГ БКС, глава «БКС Премьер» Станислав Новиков.

?? Возможность открыть индивидуальный инвестиционный счет появилась у россиян в 2015 году, а сейчас отмечается особенно заметный рост интереса к ИИС. Почему?

Станислав Новиков: Во-первых, многим людям удалось «распробовать» этот инструмент. Появилась первая волна инвесторов, уже воспользовавшихся ИИС и увеличивших доходность своих инвестиций с помощью этого счета. Возможность получать до 52 тысяч рублей в год в виде налогового вычета от государства в дополнение к результату от приобретенных на ИИС ценных бумаг делает этот инструмент в глазах многих инвесторов куда более предпочтительным, чем вклады. Особенно с учетом того факта, что ставки по депозитам остаются невысокими и предпосылок для их значительного роста не наблюдается.

Во-вторых, стимулом растущей популярности ИИС является простота и удобство работы с этим инструментом. Сегодня каждый россиянин может открыть себе такой счет дистанционно — с помощью приложения, установленного на телефон или планшет. И сразу же купить на ИИС инвестиционный продукт.

?? Вы говорите о мобильных приложениях для инвестиций?

Точно. При этом сегодня есть финансовые приложения, сочетающие как инвестиции, так и классический мобильный банк — управление счетами, платежи, контроль над всеми вашими финансами. Если говорить конкретно о БКС, то мы видим, что все больше пользователей открывают себе ИИС именно с помощью мобильного приложения «БКС Премьер». Для многих инвесторов такой счет становится «входным билетом» на рынок ценных бумаг.

Замечу, что большинство приложений на рынке пока не позволяют открыть ИИС в том случае, если человек не является клиентом финансовой организации. Так что для нас было очень важно предоставить эту возможность всем желающим.

?? Просто ли разобраться в приложении начинающим инвесторам — без опыта? Например, тем людям, кто ранее пользовался лишь традиционными банковскими вкладами.

Приобщиться к инвестированию с помощью подобных приложений может любой человек, даже если у него вообще нет опыта в этом. Создавая наше приложение, мы уделяли особенное внимание простоте. Большинство людей, желающих повысить сегодня свой доход, переложив средства со вкладов, не готовы самостоятельно торговать, отслеживать новости рынков и компаний. Им предложены готовые инвестиционные продукты, их покупка происходит в режиме онлайн.

?? А каковы риски?

Инвесторам-новичкам мы бы не стали рекомендовать инструменты с повышенным риском. Для них существуют продукты с полной защитой вложенного капитала, то есть риск потери средств, например, из-за падения котировок отсутствует.

?? А если человек все-таки готов принять на себя более высокие риски ради повышенного дохода?

Мы в обязательном порядке определяем инвестиционный профиль клиента: инвестор прямо в приложении отвечает на ряд несложных вопросов, чтобы дальше мы могли предложить ему оптимальное направление для инвестиций, учитывая его склонность к риску.

Когда вы хотите купить какой-либо финансовый продукт, приложение показывает — рекомендован ли этот инструмент лично вам или нет. Условно, дается ли вам «зеленый свет» на покупку этого инструмента, чтобы в дальнейшем у вас не было разочарования.

?? Вы говорите о том, что ИИС стал удобным инструментом для выхода на рынок новых инвесторов. В то же время, по статистике Московской биржи, наибольший объем торгов через ИИС приходится на акции, то есть не на консервативные инструменты. Чем это можно объяснить?

Возможности ИИС оценили не только инвесторы, которые впервые приходят на фондовый рынок, но и те, кто торговал на бирже и ранее. Профессиональные трейдеры с удовольствием используют индивидуальный инвестиционный счет для получения дополнительной доходности на свои инвестиции.

Присутствие опытных инвесторов в ИИС дополнительно повышает популярность этого инструмента. Естественно, это оказывает влияние и на статистику. Да, начинающие инвесторы в основном склонны выбирать консервативные стратегии и инструменты (например, ОФЗ или структурные продукты с гарантией капитала), но внимание к рынку акций, особенно «голубых фишек», неуклонно растет.

В целом ИИС может использовать любой инвестор вне зависимости от профиля и располагаемых средств. Мы считаем, что индивидуальные инвестиционные счета в 2019 году поставят очередной рекорд по количеству их открытия. Людей привлекает возможность получить повышенный доход, не выходя из дома.