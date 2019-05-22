Умная стирка: ТОП-3 продвинутых стиральных машин

Стирка белья сегодня существенно отличается от того, как это делали еще пять лет назад. Современные стиралки оснащены новыми функциями и технологиями, что делает процесс максимально эффективным и простым.

Если вы решили облегчить свои домашние заботы и приобрести новую, модель стиральной машины, читайте наш обзор. В нем специалисты прайс-агрегатора Magazilla расскажут о трех самых продвинутых и навороченных моделях, которые вы можете купить уже сегодня.

Electrolux PerfectCare 800

Модель от шведского бренда сочетает в одном корпусе функции стиральной и сушильной машины. За одну загрузку техника справляется с 10 кг белья. Ко всему прочему предусмотрена специальная система стирки паром, которая обеспечивает максимальный антибактериальный эффект и позволяет справиться даже со старыми, въевшимися пятнами.

Еще одна интересная функция — FreshScent, позволяющая за 15 минут освежить чистые, но залежавшиеся вещи.

Samsung WW10M86INOA

Высокотехнологичная стиральная машина от прославленного южнокорейского бренда. Модель вмещает до 10 кг белья и оснащена специальным люком для дозагрузки белья непосредственно во время стирки. Сенсорная панель управления позволяет выбирать одну из 14 предустановленных программ специализированной стирки.

Фирменный барабан Swirl+ поддерживает несколько различных «сценариев» вращения, позволяющих повысить эффективность работы различных программ.

LG TWINWash

Стиральная машина с инновационной конструкцией, которая состоит из двух раздельных барабанов, что позволяет ей стирать и сушить вещи одновременно.

Один барабан вмещает в себя 10 кг белья, второй — 2 кг, что позволяет сэкономить время и усилия на стирку. Устройство поддерживает 14 различных программ стирки и 6 сценариев вращения барабана, что обеспечивает максимально качественный результат. Дизайнеры разработали интересное решение по интеграции панели управления ー она встроена в дверь загрузочного люка