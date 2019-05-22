Умная стирка: ТОП-3 продвинутых стиральных машин

22.05.2019 [Новости компаний]

Стирка белья сегодня существенно отличается от того, как это делали еще пять лет назад. Современные стиралки оснащены новыми функциями и технологиями, что делает процесс максимально эффективным и простым.

Если вы решили облегчить свои домашние заботы и приобрести новую, модель стиральной машины, читайте наш обзор. В нем специалисты прайс-агрегатора Magazilla расскажут о трех самых продвинутых и навороченных моделях, которые вы можете купить уже сегодня.

Electrolux PerfectCare 800

Модель от шведского бренда сочетает в одном корпусе функции стиральной и сушильной машины. За одну загрузку техника справляется с 10 кг белья. Ко всему прочему предусмотрена специальная система стирки паром, которая обеспечивает максимальный антибактериальный эффект и позволяет справиться даже со старыми, въевшимися пятнами.
Еще одна интересная функция — FreshScent, позволяющая за 15 минут освежить чистые, но залежавшиеся вещи.

Samsung WW10M86INOA

Высокотехнологичная стиральная машина от прославленного южнокорейского бренда. Модель вмещает до 10 кг белья и оснащена специальным люком для дозагрузки белья непосредственно во время стирки. Сенсорная панель управления позволяет выбирать одну из 14 предустановленных программ специализированной стирки.
Фирменный барабан Swirl+ поддерживает несколько различных «сценариев» вращения, позволяющих повысить эффективность работы различных программ.

LG TWINWash

Стиральная машина с инновационной конструкцией, которая состоит из двух раздельных барабанов, что позволяет ей стирать и сушить вещи одновременно.
Один барабан вмещает в себя 10 кг белья, второй — 2 кг, что позволяет сэкономить время и усилия на стирку. Устройство поддерживает 14 различных программ стирки и 6 сценариев вращения барабана, что обеспечивает максимально качественный результат. Дизайнеры разработали интересное решение по интеграции панели управления ー она встроена в дверь загрузочного люка 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В центре Вологды загорелись два деревянных дома
Журналистка из Вологды задала вопрос Путину о строительстве полигона на станции Шиес в Архангельской области
Девять китайцев, монтировавших сушильный цех на улице Элеваторной в Вологде, выдворят за пределы России
В Череповце хулиган, не желая оплачивать проезд сына, выкинул кондуктора из автобуса
Вологжанин, которому надоел плач своей дочери, подбросил ее в роддом на улице Пирогова
В Вологде из-за сообщений о минировании эвакуировали вокзал и несколько торговых центров
Житель Вологды до смерти избил бейсбольной битой пришедшего к нему домой незнакомца
«Снежных валов не обнаружено»: в Вологде чиновники в мае проверили работу «Магистрали» по жалобе на снег
Опрос для галочки: в Вологде собирают подписи за строительство школы, решение о котором уже принято
Собутыльники спрятали труп убитого соседа в подъезде дома в Череповце
21.05.2019 [Общество]

Мораторий на продажу сгоревших домов в Вологде не соблюдается: после пожаров на торги выставлены два дома

1227
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Работы мастеров фестиваля «Город ремесел» в этом году будут выставляться в Вологодском музее-заповеднике
Умная стирка: ТОП-3 продвинутых стиральных машин
Жительница Вологды торговала лосьонами со спиртом на дому
Из бюджета Вологодской области потратят 655 тысяч рублей на сувениры и брошюры для Общественной палаты
Улицу Карла Маркса в Вологде с 22 мая по 23 июня будут перекрывать по ночам из-за ремонта
Градозащитный фестиваль «Том Сойер Фест» пройдет в этом году в Тотьме
Жители Вологодского района смогут пожаловаться на завалы мусора с помощью QR-кодов
 


21.05.2019 [Общество]

Мораторий на продажу сгоревших домов в Вологде не соблюдается: после пожаров на торги выставлены два дома

1227
0
22.05.2019 [БлогоVO]

Набережная: ожидание и реальность

497
0
22.05.2019 [Обзор Прессы]

“Сталинизм никуда не уходил”

275
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика