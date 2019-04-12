В Вологде дольщики банкротящегося «СУ-35» отсудили право на мансарду и подвал в новом доме в Южном микрорайоне

12.04.2019 [Общество]
В Вологде дольщики банкротящегося «СУ-35» отсудили право на мансарду и подвал в новом доме в Южном микрорайоне

Архангельская, 27а. Фото vologda.4geo.ru

В Вологде банкротится очередная фирма, строящая дома, квартиры в которых продавались в том числе дольщикам, -  ООО "Строительное управление - 35". В январе 2018 года в отношении этой фирмы суд ввел процедуру наблюдения. Очередное заседание суда назначено на 29 апреля. Предположительно, на этом заседании будет выбран арбитражный управляющий.

Как рассказали в правозащитном центре «Маяк», у "СУ-35", помимо долгов, осталось множество других нерешенных проблем. Одна из них - это не переданные дольщикам помещения на мансардном и цокольном этажах. При этом разрешения на ввод домов в эксплуатацию имеются, но они числятся как трехэтажные, технические этажи там не упоминаются.

9 апреля в Вологодском городском суде было принято решение в пользу дольщиков по одному из таких случаев – речь идет о доме № 27а на улице Архангельская (деревня Маурино).

- Его ввели в эксплуатацию как трехэтажный, без учета мансарды и подвала как отдельных технических этажей. То есть юридически этих помещений не существует. Это решение суда защищает имущественные права дольщиков от каких-либо дальнейших манипуляций с правами на них, - пояснил Newsvo юрист правозащитного центра «Маяк» Антон Яковлев.

Добавим, что ООО "Строительное управление - 35" возвело несколько домов на улице Архангельской в жилом комплексе Южный в Вологде.

Тэги: дольщики, банкротство

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