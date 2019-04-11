Технологии МегаФона помогут российским хирургам спасать жизни

11.04.2019 [Новости компаний]

Общество эндоскопических хирургов России имени академика В.Д.Федорова (РОЭХ)и МегаФон подписали соглашение, в рамках которого оператор связи предоставляет в распоряжение лучших российских врачей телемедицинскую платформу, позволяющую повысить безопасность при проведении сложных хирургических операций в экстренных и плановых ситуациях.

Телемедицинская платформа МегаФон – облачный сервис, позволяющий медицинским учреждениям проводить удаленные консультациипо вопросам оценки состояния здоровья пациента, уточнения диагноза, определения прогноза и тактики медицинского обследования и лечения, обеспечивает удаленный контроль состояния здоровья пациентов.

Члены Общества эндоскопических хирургов России получают доступ ко всему функционалуТелемедицинской платформы, что позволяет в любое время, как в операционной, так из любой точки мира, контролировать ход операции и получать видео операционного поля.

Своевременная помощь эксперта в таких ситуациях помогает оперирующему хирургу принять правильное решение, ведь кплатформе подключается размещенныйв операционной телемедицинский комплекс, к которому можно подключить лапароскоп, рентген-установку и другое медицинское оборудование. В случае сложной ситуации платформа позволяет получить помощь экспертного сообщества прямо в ходе хирургического вмешательства.

Платформа адаптирована для работы со всеми официальными сетевыми ресурсами Министерства здравоохранения, что позволяет использовать ее в любом стационаре, как районной больнице, так и Национальном медицинским исследовательским центре.

Тэги: Мегафон

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