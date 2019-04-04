МегаФон поддержит межрегиональный IT-форум

МегаФон выступит телеком-партнером Xмежрегионального IT-форума «Современные информационные технологии: для государства и общества», который пройдет 4-6 апреля в Вологде. Оператор совместно с оргкомитетом мероприятияобеспечит работу пресс-центра, который станет центром притяжения всех участников форума.

Организаторами Форума выступают Правительство Вологодской области, администрация города Вологды и ВОО «Клуб директоров по информационным технологиям Вологодской области». Откроет торжественную часть форума Губернатор области Кувшинников Олег Александрович.

Деловая программа форума развернётся в ВК «Русский Дом». Среди мероприятий – круглые столы и конференции на острые и актуальные темы: цифровая экономика, IT-безопасность, образование, подготовка IT-кадров, цифровые государственные услуги. С деловой программой форума можно ознакомиться здесь.

IT-форум – главное событие года для ИТ-сообщества Вологодской области, способствующее консолидации мнений и усилий государства и ИТ-бизнеса в создании благоприятной среды для развития информационных технологий в регионе. Данноемероприятие традиционно являетсяудобной и популярной площадкой для обмена опытом представителей власти и бизнеса, общения и укрепления связей между участниками ИТ-сообщества области и регионов России, а также источником получения информации о новых продуктах и прорывных технологиях.

Мероприятие ориентировано на развитие информационного сообщества региона, популяризацию информационных технологий среди населения и организаций области, а также на информирование граждан о возможностях электронного взаимодействия с органами власти. Также IT-форум должен содействовать развитию ИТ-индустрии на территории области, увеличить интерес молодежи к IT-специальностям, что в конечном итоге поможет в решении кадровых проблем игроков ИТ-рынка региона.

МегаФон совместно с оргкомитетом форума обеспечит работу пресс-центра, который призван способствовать широкому освещению мероприятия в СМИ. Здесь будет концентрироваться вся информация, связанная сработой форума: именно в пресс-центребудут сделаны ключевые заявления спикеров, проведены интервью с ведущими отраслевыми экспертами и представителями власти и т.д. Пресс-центр будет работать на площадке ВК «Русский дом».

«Сегодня информационные технологии становятся определяющими для развития всех отраслей и сфер жизни. Тем более они важны в эпоху цифровизации для выстраивания взаимодействия государства с гражданами и бизнесом. IT-форум в Вологде – та площадка, где можно обсудить наиболее важные и проблемные темы цифровизации этого направления применительно к реалиям отдельных регионов. И МегаФон как компания, уже накопившая огромныйопыт в цифровизации, осознает, что многое зависит от того, как будут освещаться подобные дискуссии в медиа», - комментирует Константин Гулейков, директор Вологодского регионального отделения ПАО «МегаФон».