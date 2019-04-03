Пройти медосмотр перед детским садом спокойно за три дня можно в клинике "Вита"

03.04.2019 [Новости компаний]

Приобрести программу профилактического медицинского осмотра перед детским садом возможно в медицинском центре «Вита». Она состоит из 3-х этапов. Первый день включает в себя сдачу основного перечня анализов: ОАК, ОАМ, анализ крови на глюкозу, кал на яйца гельминтов, кал на цисты лямблий, соскоб на энтеробиоз. 

Во второй день в одном месте, а именно в филиале медицинского центроа «Вита» на Карла Маркса-80, возможно пройти необходимых узких специалистов. Это хирург, детский ортопед, окулист, ЛОР, дерматолог, невролог, гинеколог/уролог, психиатр. 

Уже на третий день, после того, как все специалисты пройдены, мама с ребенком отправляются к педиатру, у которого получают заключение о состоянии здоровья ребенка. Получив на руки медицинскую карту формы № 026/у-2000 для образовательных учреждений, можно отправляться на оформление в детский сад. 

Цена программы медицинского осмотра перед детским садом составляет всего 4500 рублей. 

Обращаем внимание, что в медицинском центре «Вита» с этого года появились две уникальные программы для детей 2-летнего возраста. Первая включает в себя прием педиатра и оформление карты. Вторая - анализы, прием педиатра, оформление карты. Медицинская карта для детского сада будет заполнена доктором также со всеми необходимыми требованиями. 

Пройти осмотр перед детским садом можно в мае-июне по предварительно записи в клинике «Вита» по адресу: Вологда, Карла Маркса-80. Для этого достаточно купить программу в любом филиале медицинского центра и оставить свои контактные данные. Сотрудники клиники сами перезвонят, чтобы согласовать дату и время прохождения медицинского осмотра. 

Приобрести программу можно в любом из филиалов медицинского центра «Вита». Узнать более подробную информацию о медицинском осмотре перед детским садом можно по телефону 26-44-26. 

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами.

Тэги: Вита

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