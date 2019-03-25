Подборка новых сериалов на ivi

Посещение онлайн-кинотеатра – это возможность познакомиться с новыми сериалами в комфортных домашних условиях. Сериалы из данной подборки доступны зрителям для просмотра в течение одного месяца с момента выхода очередной серии. Нужно поспешить воспользоваться предложенным шансом.

Номер 309, сезон 2

Брошенная своим женихом молодая девушка Лале решает никогда не влюбляться в мужчин. Ее мать не желает мириться с таким решением. Женщина постоянно толкает Лале на свидание. Запланированная встреча с богатым наследником Онуром кардинально изменила жизнь девушки. Парень на свидание не пришел, зато Лале встретила в ресторане молодого человека, с которым она провела ночь в отельном номере 309. Сериал https://www.ivi.ru/watch/nomer-309/season2 можно посмотреть прямо сейчас.

По дороге с Норманом Ридусом, сезон 3

Автобиографический сериал – рассказ о Нормане Ридусе, путешествующим на мотоцикле в различные уголки страны. Его основная цель – изучение байкерской культуры. Программа наполнена кадрами, рассказывающими о традициях байкеров, особенностях их одежды, выборе техники. Кожаные куртки и брюки, рычащие двухколесные машины, большая скорость – это то, что любят настоящие мужчины.

Марс, сезон 1

Картина наполнена документальными фрагментами, рассказывающими о подготовке и проведении космических полетов на Марс. Авторы этой части – известные личности, которые занимались исследованиями Красной планеты. Действия художественной части сериала происходят в 2033 году. Космический корабль «Дедал» с шестью астронавтами покидает Землю и отправляется в экспедицию на Марс.

Под чужим флагом, 2 сезон

Общественность взбудоражена дерзким событием: министр обороны Ирака похищен во время визита в Россию. Чтобы избежать международного скандала, поисками иностранного гражданина занимаются все специализированные службы. В ходе расследования было установлено, что среди пяти похитителей было двое мужчин. Теперь им необходимо доказать свою непричастность к делу.