Подборка новых сериалов на ivi

25.03.2019 [Новости компаний]

Посещение онлайн-кинотеатра – это возможность познакомиться с новыми сериалами в комфортных домашних условиях. Сериалы из данной подборки доступны зрителям для просмотра в течение одного месяца с момента выхода очередной серии. Нужно поспешить воспользоваться предложенным шансом.

Номер 309, сезон 2

Брошенная своим женихом молодая девушка Лале решает никогда не влюбляться в мужчин. Ее мать не желает мириться с таким решением. Женщина постоянно толкает Лале на свидание. Запланированная встреча с богатым наследником Онуром кардинально изменила жизнь девушки. Парень на свидание не пришел, зато Лале встретила в ресторане молодого человека, с которым она провела ночь в отельном номере 309. Сериал https://www.ivi.ru/watch/nomer-309/season2 можно посмотреть прямо сейчас.

По дороге с Норманом Ридусом, сезон 3

Автобиографический сериал – рассказ о Нормане Ридусе, путешествующим на мотоцикле в различные уголки страны. Его основная цель – изучение байкерской культуры. Программа наполнена кадрами, рассказывающими о традициях байкеров, особенностях их одежды, выборе техники. Кожаные куртки и брюки, рычащие двухколесные машины, большая скорость – это то, что любят настоящие мужчины.

Марс, сезон 1

Картина наполнена документальными фрагментами, рассказывающими о подготовке и проведении космических полетов на Марс. Авторы этой части – известные личности, которые занимались исследованиями Красной планеты. Действия художественной части сериала происходят в 2033 году. Космический корабль «Дедал» с шестью астронавтами покидает Землю и отправляется в экспедицию на Марс.

Под чужим флагом, 2 сезон

Общественность взбудоражена дерзким событием: министр обороны Ирака похищен во время визита в Россию. Чтобы избежать международного скандала, поисками иностранного гражданина занимаются все специализированные службы. В ходе расследования было установлено, что среди пяти похитителей было двое мужчин. Теперь им необходимо доказать свою непричастность к делу.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В центре Вологды на полтора метра провалился асфальт: в яму попали две машины
В департаменте здравоохранения сказали, что врачи Вологодской области в среднем получают 62,3 тысячи рублей
В Череповецком районе хотели оштрафовать жителя, восстановившего дорогу между деревней и островом
Градозащитница Ольга Смирнова вышла из состава общественного совета города Вологды
«Рокировочка!»: телегу, в которую собирали мусор в Великом Устюге, перевезли в деревню Юдино
Суд в Вологде отказал сотруднице горадминистрации в требовании удалить коллажи с ее фото из блога Евгения Доможирова
Череповчанка собрала 140 тысяч рублей пожертвований, обманув людей о своем диагнозе и смерти
"Единая Россия" отклонила законопроект о запрете дорогих автомобилей для чиновников
В Шексне электричка сбила насмерть 17-летнюю девушку
"Мусорная реформа" в Великом Устюге: для сбора мусора на улице Преминина установили телегу
21.03.2019 [Общество]

Суд в Вологде отказал сотруднице горадминистрации в требовании удалить коллажи с ее фото из блога Евгения Доможирова

4114
2
18.03.2019 [Экономика]

Зарплаты чиновников в органах исполнительной власти Вологодской области за год выросли почти на 10%

4835
5
18.03.2019 [Общество]

В департаменте здравоохранения сказали, что врачи Вологодской области в среднем получают 62,3 тысячи рублей

9809
15

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Грязовецком районе пьяный мужчина угнал с пилорамы снегоход, чтобы покататься
Подборка новых сериалов на ivi
В марте вологжанам рекомендуют передавать показания электросчетчиков с помощью смс и электронной почты
В Вологде вандалы опрокинули памятник букве «О»
Полицейские задержали 28-летнего череповчанина, который хранил марихуану в кружке под тумбочкой
В Бабушкинском районе незаконно приостановили выплаты по безработице ушедшей на больничный женщине
Пеллеты, произведенные на новом предприятии в Харовске, будут продавать в Данию и Швецию
 


12.03.2019 [Общество]

В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся

5326
0
25.03.2019 [БлогоVO]

По вопросам борьбы с торговлей наркотиков

4
0
25.03.2019 [Обзор Прессы]

Родители погибших детей рассказали о пережитом: год трагедии в «Зимней вишне»

371
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика