Безболезненно удалить родинку за несколько минут возможно в клинике «Вита»

20.03.2019 [Новости компаний]
Безболезненно удалить родинку за несколько минут возможно в клинике «Вита»

Процедуру по удалению различных родинок, бородавок, папиллом, доброкачественных новообразований кожи проводят в клинике «Вита».

Удаление проходит под местным обезболиванием. Манипуляция длится не более 20 минут, в зависимости от размера образования.

Перед процедурой вас обязательно осмотрит онколог-дерматолог.

«Практически каждый человек с рождения имеет родинки (доброкачественные пигментные образования различной формы и оттенка). В большинстве случаев они не причиняют дискомфортных ощущений и не оказывают негативного влияния на здоровье. Но если родинка располагается в таком месте, где ее постоянно задевают одеждой или украшениями, подвергается излишнему воздействию солнечных лучей, начинает расти, изменяет свет, форму, то следует незамедлительно обратиться к специалисту», – комментирует онколог-дерматолог клиники «Вита» Игорь Губицкий.

Манипуляции выполняются как на современном электрохирургическом высокочастотном аппарате с множеством насадок, так и с помощью лазера последнего поколения. Это позволяет с легкостью удалить родинки и папилломы разных форм и размеров. Кроме того, можно удалить сразу несколько родинок за одну процедуру. Быстрый срок заживления.

Узнайте более подробную информацию об удалении различных новообразований, запишитесь на прием к онкологу-дерматологу по телефону 26-44-26 или через форму онлайн записи на официальном сайте медицинского центра «Вита»

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Тэги: Вита

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