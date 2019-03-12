Вологда примет крупнейшую конференцию по информационной безопасности

4 апреля 2019 года в Вологде состоится конференция «Будни информационной безопасности 2019». Организатором мероприятия выступает компания ИнфоТеКС, ведущий отечественный разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации.

В ходе мероприятия эксперты и первые лица компании ИнфоТеКС обсудят проблемы практической безопасности информационных систем, роль центров мониторинга в обеспечении информационной безопасности; вопросы обеспечения безопасности мобильных устройств и нормативно правового-регулирования; расскажут об эффективных методах противодействия хакерским атакам и представят свои флагманские продукты и решения для защиты информации.

Проект стартовал в 2016 году в Сибирском Федеральном округе. Ежегодно БИБ объединяет более 1 000 участников: ведущих специалистов в области защиты информации, представителей региональных ИТ-компаний, государственных структур и регуляторов – ФСТЭК России, Роскомнадзора, ФСБ России.

Конференции БИБ 2019 уже прошли в Грозном, Липецке, Ярославле.

Приглашаются специалисты в сфере информационной безопасности, а также все, кто интересуется отраслью и тематикой ИБ. Конференция пройдет 4 апреля 2019 года по адресу: г. Вологда, выставочный комплекс «Русский Дом», ул. Пушкинская, 25А.

Участие бесплатное!*

Зарегистрироваться

*Для участия в мероприятии необходимо получить подтверждение от компании ИнфоТеКС на адрес электронной почты, указанный при регистрации.