Коммунальный «захват»: дом на улице Преминина, 10 в Вологде пытались незаконно перевести из управляющей компании в ТСЖ

В Вологде дом №10 по улице Преминина пытались незаконно перевести из управляющей компании в ТСЖ. Жилищная инспекция при проверке документов обнаружила ряд нарушений, которые говорят о том, что кворум для принятия решения о создании товарищества не был набран. Тем не менее, средства, собранные жильцами на капремонт, уже оказались в руках председателя полулегального ТСЖ. Какова их дальнейшая судьба – неизвестно, а между тем, речь идет о сумме в миллион рублей.

Дело о клевете

Инициатором создания товарищества в доме, с подачи и при поддержке некоммерческого партнерства "Вологодская Ассоциация ТСЖ (ЖСК) и Собственников Жилья", оказался один из собственников – безработный мужчина, не имеющий ни технических знаний, ни элементарных основ бухгалтерского учета и юриспруденции. Отдельно стоит подчеркнуть, что у него нет опыта работы в сфере ЖКХ.

Не понимая специфики и трудности работы по содержанию дома, он, видимо, решил, что создание ТСЖ – лучший выход из сложившейся ситуации. Сотрудничество будущего председателя с «некоммерческим партнерством», по всей видимости, нельзя назвать бескорыстным - обслуживать дом он предполагал по договорам подряда с определенными фирмами, связанными с ассоциацией, а жильцы дома (есть специалисты - собственники, которые хотели бы работать), председателю оказались не нужны.

В течение 2018 года будущий председатель ТСЖ убеждал соседей в преимуществах создания товарищества, несмотря на то, что активно участвовал в собрании собственников дома по текущим вопросам, инициатором которого являлась управляющая компания. Тем самым он, видимо, окончательно запутал собственников в голосовании, многие из которых, подписывая бюллетень в пользу создания ТСЖ, считали, что голосуют по вопросам УК.

В сентябре у одного из инициаторов перехода в ТСЖ пододожгли автомобиль, и активисты решили использовать этот факт в своих целях. Обвинив во всем представителей управляющей компании - ООО «ВоУК» - и распространяя среди жильцов недоказанную информацию об их причастности к поджогу, инициаторы создания ТСЖ таким образом настроили собственников против УК. Примечательно, что поджигателей позже задержали, и оказалось, что они никак не связаны с управляющей компанией.

По факту клеветы было возбуждено уголовное дело, которое 12 декабря 2018 года передано в суд. Трое жильцов дома, включая председателя ТСЖ, ответят за свои действия в соответствии с законодательством РФ.

Подделка подписей

Тем не менее, часть жильцов поддалась на уловки, и собрание, на котором голосовали за переход из УК в ТСЖ , состоялось. Формально было принято решение о создании товарищества собственников жилья, однако насколько законно это решение?

Государственная жилищная инспекция обнаружила нарушения в процедуре проведения собрания и не подтвердила легитимность протокола о создании ТСЖ.

Так, по паспорту, общая площадь дома №10 по улице Преминина – 14 520,5 квадратных метров, а в протоколе она оказалась завышена – 14 828 квадратных метров. Возможно, активисты по переходу в ТСЖ сделали это сознательно, чтобы набрать кворум жильцов по площадям.

Количество голосов собственников, принявших участие в голосовании, по протоколу составило 9 109,55 квадратных метров, однако при проверке выяснилось, что на самом деле в собрании приняли участие собственники, владеющие 8 209,7 квадратных метров (в решениях собственников некоторых квартир площадь не соответствует данным из реестра).

Кроме того, в инспекцию поступили обращения от жильцов 12 квартир и собственников двух офисов с просьбой не учитывать их решения при подсчете голосов. Они заявили в правоохранительные органы о введении их в заблуждение активистами при выборе способа управления - ТСЖ.

Выяснилось, что подписи некоторых собственников в решениях на голосовании были подделаны, а в некоторых случаях участие в голосовании принимали даже не собственники.

В ходе проверки жилинспекция признала, что кворум для принятия решения о создании ТСЖ отсутствовал, протокол составлен с существенными нарушениями норм законодательства.

Вопросы

В настоящее время дом находится в реестре лицензии управляющей компании. ТСЖ фактически не обслуживает дом, не исполняет управленческих функций. Несмотря на это, председатель ТСЖ «Преминина 10» деньги, собранные жильцами на капремонт, из фонда капитального ремонта Вологодской области уже перешли в ведение председателя.

Как они будут израсходованы, кто это проконтролирует? Возможно, что работы будут выполнены только на бумаге, ведь ответственность за бездействие в работе ТСЖ, за нарушения прав жильцов домов, в которых создано ТСЖ, законодательством РФ не предусмотрена в такой степени, как для руководителей УК. Это важное и основное отличие от управляющих компаний, которые отвечают лицензией на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. Нелишним также будет отметить, что, согласно протоколу собрания правления ТСЖ, председателю установлена зарплата в 30 тысяч рублей, а остальным членам правления - по 3 тысячи рублей. Этот факт может говорить о том, какие цели являются главными у руководителя товарищества – речь, скорее всего, идет о личном обогащении.

О непонимании председателем ТСЖ специфики работы по управлению домом говорит и то, что он намерен передать в пользование жильцов помещение в подвале, которое сейчас используется управляющей компанией. В этом офисе принимаются заявки от жильцов, показания счетчиков, периодически ведет прием юрист, по определенным дням работает паспортист, кассир. Председатель говорил о том, что освободит помещение после создания товарищества, и в нем будут хранить велосипеды и детские коляски. Однако не стоит забывать, что в подвале расположены важнейшие инженерные коммуникации – тепловой узел, трубы канализации, водопровод. Доступ к ним, для обеспечения сохранности, должен быть ограничен. Что будет, если в подвал смогут свободно заходить, скажем, подростки с велосипедами? Удастся ли в таком случае обеспечить целостность важного для всего дома оборудования – большой вопрос.

Стоит отдельно упомянуть об организации, по инициативе которой и начался коммунальный «захват» дома на Преминина, 10. Согласно сведениям Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №11 по Вологодской области НП "Вологодская Ассоциация ТСЖ (ЖСК) и собственников жилья" зарегистрирована 23 июля 2014 года, руководителем организации является председатель совета Иванов Николай Леонидович. Основным видом деятельности является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

Как мы видим, идея создания данной организации, благая - консультирование товариществ собственников жилья. Но как дела обстоят на самом деле?

С ассоциацией ТСЖ сотрудничают ряд коммерческих организаций, например, ООО «Жилищно-коммунальный расчетный центр», ООО «СанТехПромМонтаж». Учредителем первой, кстати, является сам Николай Иванов. Созданные по инициативе ассоциации товарищества собственников жилья заключают договоры на обслуживание с указанными юридическими лицами. Председатели далее уже выполняют только номинальную роль, тем самым обогащают учредителей НП "Вологодская Ассоциация ТСЖ (ЖСК) и собственников жилья"?

Получается, что "Вологодская Ассоциация ТСЖ (ЖСК) и собственников жилья" есть не что иное, как управляющая компания, которой не надо получать лицензию? Выходит, что она создана для извлечения дохода и безосновательного изъятия денежных средств со счетов домов? И, видимо, еще для того, чтобы избежать ответственности при оказании ТСЖ и его председателем услуг ненадлежащего качества? Судите сами.

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