Вперед за МегаКладом по Серебряному ожерелью России!

27.02.2019 [Новости компаний]
Вперед за МегаКладом по Серебряному ожерелью России!

27 февраля 2019 года. Вологда открыла серию экспедиций по Северо-Западу: блогеры из Санкт-Петербурга и Москвы проедут по маршруту «Серебряного ожерелья» России, а жемчужиной проекта станет квест от МегаФона.

Экспедиции ТОП-блогеров и журналистов, организованные Сообществом Питерских блогеров, пройдут по 11 регионам России. Во время путешествия на интерактивной карте появятся самые интересные достопримечательности и объекты Санкт-Петербурга и Ленобласти, Калининграда, Архангельска, Вологды, Карелии, Великого Новгорода, Пскова, Мурманской области, республики Коми и Ненецкого автономного округа. 

Выступая цифровым партнером для путешествий, МегаФон обеспечит скоростным мобильным интернетом участников экспедиций по «Серебряному ожерелью», а их последователей ждут настоящие МегаКлады!

«Откройте на смартфоне страницу МегаКлади вы увидите подсказки для поиска - ролики с местами, где лежат клады и координаты. Скоростной мобильный интернет от МегаФона поможет проложить маршрут и добраться до клада. Следите за обновлениями на странице – как только новые клады будут спрятаны, появятся и новые подсказки для поиска» — рассказывает Татьяна Белозерова, менеджер по связям с общественностью Вологодского отделения ПАО «МегаФон».

 

Тэги: Мегафон

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