Что носить в 2019: новинки меховой моды от производителя представят жителям Вологды

Чем побаловать любимую? Почему бы не пригласить её на выставку-распродажу шуб в Вологде, на которой представлен шикарный ассортимент Кировской меховой фабрики. Скидки 30% на весь ассортимент

Покупка станет максимально выгодной, если воспользоваться промо-кодом. Он даст скидку 30% на любое изделие. Промо-код можно взять на официальном сайте компании-производителя.

Один день 26 февраля во Дворце Спорта ул. Маршала Конева 2-В.

То, что в каталоге Кировской меховой фабрики, есть шубки на любой вкус и кошелек, понятно, когда попадаешь на ярмарку: эксклюзив из норки самых редких окрасов, роскошь свободного кроя некоторых моделей, очарование стриженой нутрии, сногсшибательная пушистость лисы, причудливость рисунка мутона, легкость орилага…

Самые бюджетные варианты шубок – это шубки из мутона или стриженой овчины. Сегодня технологии настолько совершенны, что обработанные шкуры овцы становятся невероятно легкими, при этом не теряют своих теплопроводных свойств.

Стоит учесть, что мутон отличает оригинальность поверхности: множество линий, завитков делает рисунок меха уникальным. Кировская меховая фабрика рада представить покупателям модель «Флора» в двух вариантах:

• длина чуть ниже колена, трапециевидный крой, отложной воротник или капюшон с отделкой из норки;

• длина до середины бедра, А-силуэт, капюшон на кулиске, который красиво выкладывается воротником.

«Флора» отшивается в нескольких цветовых решениях – молочный, графит, нежный беж, кофейный.

Нутрия – прекрасное сочетание цены и качества. Прошло то время, когда нутриевые шубы были тяжелыми и в них женщина чувствовала себя неповоротливой.

Сейчас существуют технологии, благодаря которым длинные и грубые остины выщипываются, мех становится более мягким и нежным, при этом не теряет природного блеска.

Есть варианты стриженой нутрии, когда весь длинный ворс убирается, остается подшерсток с подпухом. Такие шубки визуально можно принять на норковые: невероятно мягкие, легкие и теплые.

Коллекция нутриевых шуб от Кировской меховой фабрики состоит из моделей необработанной нутрии «Наташа» и «Муза», из щипаного меха – модель «Прада», и огромного количества моделей из стриженой нутрии (различная длина, крой, расположение меховых пластин, отделка).

Время работы выставки с 10-19 часов.