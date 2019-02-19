Микрокредитование наличными: выгодные займы в «Центрофинанс»

Федеральная сеть микрокредитования «Центрофинанс» предлагает быстрые займы наличными, под низкий процент. Стать клиентом компании может любой российский гражданин в возрасте от 21 до 78 лет.

Обязательное требование – официальная регистрация по месту получения микрозайма.

Чтобы занять деньги, нужно выполнить простой алгоритм получения микрокредита, который состоит из следующих этапов:

выбор офиса компании, который находится в вашем городе или регионе;

определение суммы и срока займа;

оформление заявки онлайн (нужно указать ФИО, адрес, номер телефона);

получение предварительного одобрения по смс;

получение денежных средств в офисе компании.

Условия кредитования определяются типом займа, который вы оформляете. Процентная ставка по базовому простому займу составляет 1 % в день. В рамках данного продукта заемщикам доступны суммы от 1000 до 15000 рублей, на срок от 1 до 32 дней.

«Центрофинанс»: виды микрокредитов

«Центрофинанс» предлагает своим клиентам несколько видов займов, которые отличаются процентными ставками, сроками, некоторыми дополнительными нюансами оформления. В частности, для наших клиентов доступны следующие виды микрокредитов:

простой;

долгосрочный;

для пенсионеров;

для новых клиентов;

для военнослужащих;

в день рождения;

онлайн.

Какой бы вид займа вы не выбрали, можете быть уверены в надежности и безопасности ваших персональных данных. «Центрофинанс» много внимания уделяет вопросам безопасности, и сотрудничает с ведущими финансовыми компаниями, с применением самых современных технологий защиты данных.