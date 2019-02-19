Микрокредитование наличными: выгодные займы в «Центрофинанс»
Федеральная сеть микрокредитования «Центрофинанс» предлагает быстрые займы наличными, под низкий процент. Стать клиентом компании может любой российский гражданин в возрасте от 21 до 78 лет.
Обязательное требование – официальная регистрация по месту получения микрозайма.
Чтобы занять деньги, нужно выполнить простой алгоритм получения микрокредита, который состоит из следующих этапов:
- выбор офиса компании, который находится в вашем городе или регионе;
- определение суммы и срока займа;
- оформление заявки онлайн (нужно указать ФИО, адрес, номер телефона);
- получение предварительного одобрения по смс;
- получение денежных средств в офисе компании.
Условия кредитования определяются типом займа, который вы оформляете. Процентная ставка по базовому простому займу составляет 1 % в день. В рамках данного продукта заемщикам доступны суммы от 1000 до 15000 рублей, на срок от 1 до 32 дней.
«Центрофинанс»: виды микрокредитов
«Центрофинанс» предлагает своим клиентам несколько видов займов, которые отличаются процентными ставками, сроками, некоторыми дополнительными нюансами оформления. В частности, для наших клиентов доступны следующие виды микрокредитов:
- простой;
- долгосрочный;
- для пенсионеров;
- для новых клиентов;
- для военнослужащих;
- в день рождения;
- онлайн.
Какой бы вид займа вы не выбрали, можете быть уверены в надежности и безопасности ваших персональных данных. «Центрофинанс» много внимания уделяет вопросам безопасности, и сотрудничает с ведущими финансовыми компаниями, с применением самых современных технологий защиты данных.