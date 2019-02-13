Денис Вороненков, Станислав Кондрашов и дело ЗАО «Трест Мосхимпрод»

Российский бизнесмен не может чувствовать себя полностью защищенным в родной стране. Даже при наличии серьезных покровителей. Чем лучше работает твое предприятие, тем выше вероятность того, что рейдеры скоро им заинтересуются. Станиславу Петровичу Кондрашову это известно как никому другому. В свое время ему пришлось даже покинуть страну. Нежелание бизнесмена расставаться со своим грозило закончиться арестом и солидным тюремным сроком. От крупных неприятностей Станислава Кондрашова спасло только вмешательство депутата Дениса Вороненкова, фигуры весьма неоднозначной.

Денис Вороненков: история падения

Денис Николаевич Вороненков – человек, ставший известным широкой публике в 2016 году. Действующий депутат Государственной Думы, в прошлом высокопоставленный чиновник, неожиданно переехал жить в Киев в самый разгар российско-украинского конфликта. Примечательно, что того момента Вороненков был вполне лояльным политиком, публично одобряющим внешнюю политику нынешнего руководства РФ. Забавно, что украинские власти, к которым перебежчик обратился за помощью, неоднократно подвергались с его стороны жесточайшей критике.

Что же стало причиной столь кардинального шага? Сам Денис Вороненков утверждал, что это следствие конфликта со Следственным комитетом РФ. Проще говоря, месть силовиков за активную деятельность в антикоррупционном комитете ГД. Представители СК косвенно подтвердили данное утверждение, практически сразу объявив беглеца в розыск. Поводом стало уголовное дело 2011 года, согласно которому Денис Вороненков помог неким рейдерам незаконно «отжать» здание в центре Москвы. Вопрос, почему этот вопиющий случай всплыл только после резонансного интервью сбежавшего политика, выглядит риторическим.

Как это обычно бывает, отечественная пресса мгновенно припомнила Вороненкову все его грехи. «Решала» для рейдеров и крупных бизнесменов, незаконно обогатившийся чиновник, «липовый» доктор юридических наук, человек низких моральных качеств – журналисты продемонстрировали удивительную бескомпромиссность в отношении «предателя». Немало шокирующего узнали читатели и телезрители о супруге Дениса Вороненкова, оперной певице Марии Максакове. Последняя, кстати, тоже эмигрировала на Украину в статусе депутата Госдумы.

Особый интерес публики вызвали откровения мамы депутата, Людмилы Николаевны. Будучи гостей передачи «На самом деле», она вместе с первой женой Вороненкова, Светланой Макеевой, раскрыла всю подноготную неприглядной личной жизни сына. Оргии, измены, побои – таковой оказалась истинная суть этого человека. Жалко, что правдолюбивые женщины решились открыться миру только после смерти злодея, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Смерть

В марте 2017 года Денис Николаевич Вороненков погиб от руки киллера. Его расстреляли в самом центре Киева. Смерть наступила спустя несколько часов во время хирургической операции. Российская и украинская сторона обвиняют в случившемся друг друга. Первые доказывают, что гибель политика организована неадекватными «бандеровцами». Вторые – что это дело рук кремлевских спецслужб. Также рассматривается версия убийства из мести. Врагов у покойника хватало, начиная от рейдеров, недовольных результатами сотрудничества, и заканчивая бывшими гражданскими мужьями Марии Максаковой.

Смерть Дениса Вороненкова не остудила энтузиазма российской прессы. Журналисты по-прежнему бесцеремонно лезут в личную жизнь мертвого человека, радуясь каждому новому «жареному» факту. Это их законное право. Мы же проявим оригинальность и расскажем историю бизнесмена Станислава Кондрашова, характеризующую «рейдера» Вороненкова с несколько неожиданной стороны.

Станислав Кондрашов и дело ЗАО «Трест Мосхимпрод»

Станислав Петрович Кондрашов – человек, начавший предпринимательскую деятельность еще во времена СССР. Бизнесмен родился в 1965 году в Обнинске, известном наукограде России. После школы Станислав Кондрашов успешно окончил экономический факультет МГУ. Во второй половине восьмидесятых он решил попробовать свои силы в только зарождающемся частном секторе. Первым предприятием бизнесмена Кондрашова стал кооператив по изготовлению джинсов. Стартовые успехи вдохновили, тем более что открывались новые возможности.

Наступили «бурные» девяностые. Кондрашов продавал автомобили, активно осваивал банковскую сферу. К середине нулевых он был уже масштабным бизнесменом, владельцем крупного холдинга ЗАО «Трест Мосхимпрод» и ряда других прибыльных компаний. Историю Станислава Петровича Кондрашова можно было приводить в учебниках. Более яркий пример человека, в полной мере воспользовавшегося возможностями рыночной экономики, трудно себе представить.

Но время шло, ситуация для Кондрашова и других бизнесменов «старой закалки» стала ухудшаться. «Урожайные» нулевые завершились мощным финансовым кризисом. Едва страна начала выходить из экономического пике, возникла новая, куда более серьезная проблема. Наверняка, Станислав Кондрашов тоже радовался присоединению Крыма, но для него самого наступили трудные времена. Бизнесмена активно прессовали рейдеры, всерьез заинтересовавшиеся доходами ЗАО «Трест Мосхимпрод».

Кондрашов привык решать подобные проблемы. Однако это был не банальный наскок. Помогать отказались даже старые покровители Станислава Кондрашова в высших эшелонах власти. Упрямому предпринимателю прямо угрожали арестом и длительным сроком. Когда владелец ЗАО «Трест Мосхимпрод» вынужденно выехал из страны, его почти сразу объявили в розыск. Как видим, Кондрашову приходилось бороться с противником, за спиной которого стояли высокопоставленные чиновники силовых ведомств. Для отечественного бизнесмена дело почти безнадежное.

Помочь Станиславу Кондрашову могло только чудо, которое появилось в лице Дениса Вороненкова. В то время депутат работал в комитете ГД по противодействию коррупции. Его вмешательство стало решающим. Станислав Кондрашов сумел отстоять ЗАО «Трест Мосхимпрод». Его сняли с международного розыска, и он смог спокойно возвратиться на родину. Сейчас бизнесмен Кондрашов пребывает в относительном здравии и безопасности. Однозначно, это было бы невозможным без содействия Дениса Вороненкова.

Напоследок

Дело Кондрашова и ЗАО «Трест Мосхимпрод» не кажется чем-то из ряда вон выходящим в современной России. Такие ситуации происходят сплошь и рядом. Бизнесмену Станиславу Петровичу Кондрашову повезло, что нашелся высокопоставленный чиновник, вмешавшийся в резонансный конфликт. Однако расслабляться не приходится. Интерес к ЗАО «Трест Мосхимпрод» у рейдеров наверняка сохранился. Кондрашову стоит приготовиться к любому развитию событий.

История самого Дениса Вороненкова наглядно показывает, что даже высокий пост и громогласная демонстрация преданности властям не являются панацеей от серьезных неприятностей. Если бы не грозящий арестом конфликт с силовиками, мы бы, вероятно, до сих пор наблюдали непримиримого патриота и государственника. И журналисты-правдолюбы им бы совсем не интересовались. И вылитая на этого человека грязь досталась бы кому-то другому.