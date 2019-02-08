«МегаФон» предоставляет самый быстрый мобильный интернет в Вологде и Череповце

08.02.2019 [Новости компаний]

Компания Ookla (Оокла), разработчик сервиса Speedtest (Cпидтест), опубликовала результаты серии независимых тестов по замерам скорости мобильного интернета среди мобильных операторов в Вологде и Череповце за 4 квартал 2018 года. Лидером в сети 4G стал «МегаФон»: среднее значение скорости скачивания превысило 33 Мбит/с* в Вологде и 27 Мбит/с* в Череповце.

С октября по декабрь 2018 года в разное время суток, включая часы наибольшей загрузки сетей операторов связи, Ookla анализировала результаты измерений с помощью приложений Speedtest на абонентских устройствах пользователей. В результате сотен тестов мобильного интернета лучшие результаты продемонстрировал «МегаФон». 10% всех замеров скорости интернета в сети 4G в Вологде – 66 Мбит/с*, в Череповце - 55 Мбит/с*, что также является средней максимальной скоростью в городе. Даже средние цифры скорости интернета оказались намного выше, чем у других телеком-компаний.

«Мы стремимся предоставить нашим клиентам мобильную связь лучшего качества и высокоскоростной интернет. В прошлом году «МегаФон» получил на Mobile World Congress (Всемирный Мобильный Конгресс) в Барселоне награду от Ookla - «Самая быстрая мобильная сеть в России». Однако лидерство на федеральном уровне складывается из результатов работы во всех регионах страны. Развивая сеть на Вологодчине, мы думаем в первую очередь об интересах наших абонентов. И независимые тесты подтвердили, что именно наши клиенты имеют доступ к самым высоким скоростям мобильной сети в регионе», – комментирует директор Вологодского отделения компании «МегаФон» Константин Гулейков.

*Основано на анализе Speedtest Intelligence («Спидтест Интеллиджэнс») компании Ookla («Оокла») данных о средней скорости загрузки данных мобильного интернета в (городе или регионе) в период 1.10.2018 - 31.12.2018 на всех типах устройств. Торговые марки Ookla («ООКЛА») воспроизведены с разрешения правообладателя. Карта покрытия и другие подробности на megafon.ru

Тэги: Мегафон

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Бывшие топ-менеджеры «МРСК Северо-Запада» получали многомиллионные откаты от вологодских компаний
«Он бьет прикладом по голове»: две версии разборок со стрельбой между бизнесменами возле «Белладжио» в Вологде
"Где же столько мусора-то взять в день?": в Вологде прошел митинг против повышения "мусорного" тарифа
Череповецкие следователи проверяют факты из странной истории о девушке-сироте
В Вологодской области расследуется уголовное дело по поводу законно полученной субсидии
Исследование Newsvo: вологжане накапливают менее двух литров мусора в день
Житель Вологды вылил на отчима алкоголь и поджег: мужчина умер
В Вологде на улице Ловенецкого обнаружили тело женщины, упавшей с высоты
Вологжане выйдут на митинг, требуя наказать виновных в истязании 6-летнего Степана в семье опекуна
Череповчанка отсудила у управляющей компании 295 тысяч рублей за травму из-за гололеда
05.02.2019 [БлогоVO]

Приказано: выжать!

9872
9

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанин вытался вынести из супермаркета две бутылки водки в рукавах куртки
Моноспектакль по мотивам «Колымских рассказов» Варлама Шаламова покажет Вологодский драмтеатр
«МегаФон» предоставляет самый быстрый мобильный интернет в Вологде и Череповце
В Вологде составляют карту незаконно установленных гаражей
В Череповце открылся фестиваль ледяных скульптур
В Вологде мужчину, который на улице обнажился перед 7-летней девочкой, приговорили к 4 годам колонии
Вологжанке предоставили льготные авиабилеты для поездки ее дочери в Калининград на лечение после обращения к депутату
 


07.02.2019 [Общество]

Вы за это заплатите: покупку мусорных контейнеров "повесят" на бюджет Вологды?

2715
0
08.02.2019 [БлогоVO]

На дальнейшую закатку бетоном Вологодской области

254
0
08.02.2019 [Обзор Прессы]

Кооператив, который лопнул

381
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика