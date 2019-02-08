«МегаФон» предоставляет самый быстрый мобильный интернет в Вологде и Череповце

Компания Ookla (Оокла), разработчик сервиса Speedtest (Cпидтест), опубликовала результаты серии независимых тестов по замерам скорости мобильного интернета среди мобильных операторов в Вологде и Череповце за 4 квартал 2018 года. Лидером в сети 4G стал «МегаФон»: среднее значение скорости скачивания превысило 33 Мбит/с* в Вологде и 27 Мбит/с* в Череповце.

С октября по декабрь 2018 года в разное время суток, включая часы наибольшей загрузки сетей операторов связи, Ookla анализировала результаты измерений с помощью приложений Speedtest на абонентских устройствах пользователей. В результате сотен тестов мобильного интернета лучшие результаты продемонстрировал «МегаФон». 10% всех замеров скорости интернета в сети 4G в Вологде – 66 Мбит/с*, в Череповце - 55 Мбит/с*, что также является средней максимальной скоростью в городе. Даже средние цифры скорости интернета оказались намного выше, чем у других телеком-компаний.

«Мы стремимся предоставить нашим клиентам мобильную связь лучшего качества и высокоскоростной интернет. В прошлом году «МегаФон» получил на Mobile World Congress (Всемирный Мобильный Конгресс) в Барселоне награду от Ookla - «Самая быстрая мобильная сеть в России». Однако лидерство на федеральном уровне складывается из результатов работы во всех регионах страны. Развивая сеть на Вологодчине, мы думаем в первую очередь об интересах наших абонентов. И независимые тесты подтвердили, что именно наши клиенты имеют доступ к самым высоким скоростям мобильной сети в регионе», – комментирует директор Вологодского отделения компании «МегаФон» Константин Гулейков.

*Основано на анализе Speedtest Intelligence («Спидтест Интеллиджэнс») компании Ookla («Оокла») данных о средней скорости загрузки данных мобильного интернета в (городе или регионе) в период 1.10.2018 - 31.12.2018 на всех типах устройств. Торговые марки Ookla («ООКЛА») воспроизведены с разрешения правообладателя. Карта покрытия и другие подробности на megafon.ru