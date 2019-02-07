Пенсионеры учатся виртуальному общению

07.02.2019 [Новости компаний]

6 февраля в Вологодском городском отделении Союза пенсионеров России состоялся урок по интернет-безопасности для людей старшего поколения. Его провели сотрудники компании «МегаФон».

Уроки мобильной и интернет-грамотности компания «МегаФон» проводит в Вологодском регионе в течение нескольких лет. Очередной такой урок состоялся региональном отделении Союза пенсионеров России. Во время урока «ученики» узнали о наиболее распространенных схемах мобильного мошенничества и простых рецептах противостояния ему, а также познакомились с полезными сервисами, которые помогают представителям «золотого возраста» всегда быть на связи с родными, получать информацию о местонахождении друг друга и с пользой проводить свободное время.

«Мы знаем, что нынешние пенсионеры очень хотят разбираться в современных технологиях. Выходя во Всемирную сеть, пожилым людям особенно нужно уметь распознавать мошенников и уметь противостоять им, ведь в силу возраста они очень доверчивы, и это на руку аферистам всех мастей. Поэтому такие уроки очень важны. И, конечно, нашим подопечным нужна информация о сервисах, которые помогают, несмотря на годы, вести активную жизнь», - прокомментировала Светлана Казимировна Пятикова, преподаватель курса компьютерной грамотности для пенсионеров на базе вологодского отделения Союза пенсионеров.

«Доступ к большим объемам самой разнообразной информации – лишь малый спектр возможностей интернета. Но во всемирной паутине кроются также и риски, особенно – для людей пожилого возраста как наиболее неопытных и незащищенных пользователей. Именно поэтому мы проводим уроки цифровой грамотности, чтобы оградить их от тех опасностей, которые могут поджидать», - отмечает Константин Гулейков, директор Вологодского регионального отделения компании «МегаФон».

 «МегаФон» регулярно информирует население об угрозе мобильного мошенничества. Особенно активизируются преступники накануне и в дни праздников. Оператор предупреждает, что необходимо с осторожностью относиться к сообщениям, полученным от неизвестных лиц, и перепроверять данные, связанные с информацией об услугах и предложениях.

Тэги: Мегафон

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