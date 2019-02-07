Убрать «косточки на ногах» за два часа и без госпитализации в стационар могут хирурги клиники «Вита»

07.02.2019 [Новости компаний]

В клинике «Вита» делают операцию по коррекции вальгусной деформации первого пальца стопы.

Манипуляция длится чуть больше часа, выполняется в рамках операции «одного дня» под разными видами обезболивания и не требует длительного восстановления.

После такой операции пациент может отдохнуть в комфортной палате временного пребывания. Затем его отпускают домой, рассказав все необходимые дальнейшие рекомендации. На сегодня операции по удалению «косточек» остаются самыми востребованными.

«Чаще всего этим недугом страдают женщины. Становится трудно носить обувь, появляются боли, как при ходьбе, так и в состоянии покоя. От постоянного давления вокруг «косточек» часто образуется воспаление и отек. Небольшая операция (длится чуть больше часа) позволяет решить все эти проблемы. Боль исчезнет, и милые дамы снова смогут носить любимую обувь», – комментирует хирург-ортопед Александр Сергеевич Рубцов.

Достаточно одной операции, чтобы вернуть естественную форму стопы, вне зависимости от стадии заболевания.

Операции по удалению «косточек» проводят в операционной клиники «Вита» по адресу: Вологда, Ярославская, 23.

Узнать более подробную информацию и записаться на прием к хирургу-ортопеду можно по телефону 26-44-26 или через форму онлайн записи на официальном сайте медицинского центра «Вита».

Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста

Тэги: Вита
Фото предоставлено клиникой "Вита"

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде девушка выпала из окна десятого этажа
Бывшие топ-менеджеры «МРСК Северо-Запада» получали многомиллионные откаты от вологодских компаний
«Он бьет прикладом по голове»: две версии разборок со стрельбой между бизнесменами возле «Белладжио» в Вологде
"Где же столько мусора-то взять в день?": в Вологде прошел митинг против повышения "мусорного" тарифа
Череповецкие следователи проверяют факты из странной истории о девушке-сироте
В Вологодской области расследуется уголовное дело по поводу законно полученной субсидии
Исследование Newsvo: вологжане накапливают менее двух литров мусора в день
В Вологде похитили сейф с украшениями из ювелирного салона на улице Герцена
Житель Вологды вылил на отчима алкоголь и поджег: мужчина умер
В Вологде на улице Ловенецкого обнаружили тело женщины, упавшей с высоты
06.02.2019 [Происшествия]

Череповчанин, заработавший на незаконной организации азартных игр, отделался штрафом

1202
0
06.02.2019 [Общество]

Вологжане могут пожаловаться на отсутствие контейнеров и проблемы с вывозом мусора через сайт прокуратуры

780
0
05.02.2019 [Общество]

На ремонт школ и детских садов в Вологде в 2019 году направят 50 млн рублей

920
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде приставы арестовали помещения фирмы депутата Гордумы Татьяны Соколовой
Вы за это заплатите: покупку мусорных контейнеров "повесят" на бюджет Вологды?
Пенсионеры учатся виртуальному общению
В Соколе осудили мужчин, выстреливших в пенсионера из пневматики и отобравших у него 20 тысяч рублей
В Вологде пройдет бесплатный виртуальный концерт из зала имени Чайковского
Жители Охмыльцево участвуют в разработке дизайна нового детского сада
В Грязовце муж погибшей в аварии женщины-водителя намерен через суд доказать ее невиновность
 


07.02.2019 [Общество]

Вы за это заплатите: покупку мусорных контейнеров "повесят" на бюджет Вологды?

348
0
07.02.2019 [БлогоVO]

«Крокодилы» наступают!

339
0
06.02.2019 [Обзор Прессы]

Хачатурян. Танцы с пистолетом

1018
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика